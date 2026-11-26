На производственной площадке ТОО «КаспиМұнайКапитал» в городе Уральске состоялось выездное заседание регионального инвестиционного штаба под сопредседательством акима области Наримана Турегалиева и прокурора области Нурбека Уласбекулы.

Предприятие специализируется на выпуске оборудования для нефтегазовой отрасли, инструментов для ремонта скважин и металлоконструкций. Кроме того, здесь налажено производство модульных зданий. Компания включена в реестр казахстанских товаропроизводителей. Недавно на предприятии установили лазерное оборудование, что позволило расширить производственные возможности.

Основными потребителями продукции являются компании Мангистауской, Атырауской и Кызылординской областей.

Аким области Нариман Турегалиев положительно оценил деятельность предприятия и поручил наладить всестороннее взаимодействие с нефтегазовыми компаниями региона.

Он также отметил, что при реализации инфраструктурных проектов в рамках программы «Народное строительство» приоритет будет отдаваться отечественной продукции. В этой связи особое значение имеет расширение ассортимента услуг и производимой продукции с учетом потребностей рынка.

Пресс-служба акима ЗКО