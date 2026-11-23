В городе Аксай состоялось торжественное открытие нового административного здания прокуратуры Бурлинского района. В церемонии, приуроченной к профессиональному празднику работников прокуратуры, который отмечается 6 декабря, приняли участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, прокурор области Нурбек Уласбекулы, сотрудники правоохранительных органов и ветераны отрасли.

Глава региона поздравил участников мероприятия с открытием нового здания и подчеркнул важную роль органов прокуратуры в обеспечении верховенства закона, защите прав и законных интересов граждан.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев определил утверждение принципа «Закон и порядок» одной из ключевых задач страны. Основа построения справедливого общества – неукоснительное соблюдение закона и доверие граждан к государственным институтам. Новое здание создаст необходимые условия для эффективной работы сотрудников прокуратуры, своевременного и качественного рассмотрения обращений граждан, а также повышения доступности государственных услуг», – отметил Нариман Турегалиев.

Двухэтажное здание построено с учётом современных требований и оснащено всем необходимым для полноценной работы сотрудников прокуратуры. Созданные условия позволят повысить эффективность деятельности ведомства и качество выполнения возложенных на него задач.

После торжественной церемонии аким области и участники мероприятия высадили во дворе нового здания саженцы ели.

Пресс-служба акима ЗКО