В спортивном комплексе Jaiyq Arena состоялась торжественная церемония открытия международного турнира по тогызкумалаку, посвящённого памяти выдающегося казахского поэта, лауреата Государственной премии, народного писателя Казахстана Кадыра Мырза Али.

В соревнованиях принимают участие около 400 спортсменов из Турции, Азербайджана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Афганистана, а также ряда регионов Казахстана. Турнир проводится среди ветеранов, молодёжи, детей и подростков. Общий призовой фонд составляет 1,5 млн тенге.

В церемонии открытия приняли участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, президент Всемирной федерации тогызкумалака Алихан Байменов, его заместитель, президент Западно-Казахстанской областной федерации тогызкумалака Мухтар Манкеев, ветераны спорта и представители национальных видов спорта.

Глава региона поздравил участников с началом соревнований, подчеркнув значимость развития национального спорта и сохранения культурного наследия.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание сохранению национальных ценностей и развитию традиционных видов спорта. Сегодня наша национальная игра получает всё большее признание на международной арене, расширяется география соревнований. Для нас особенно почётно, что турнир, посвящённый памяти Кадыра Мырза Али, проходит в Западно-Казахстанской области. Подобные состязания позволяют молодым спортсменам совершенствовать своё мастерство и способствуют популяризации национального наследия», – отметил Нариман Турегалиев.

В ходе мероприятия тренеры и представители спортивной отрасли, внесшие значительный вклад в развитие национального спорта, были удостоены нагрудного знака «Тоғызқұмалақ қайраткері».

Особые поздравления прозвучали в адрес нашей землячки, пятикратной чемпионки мира Самиры Оразмуханбет, ставшей победительницей мирового первенства, прошедшего в турецком городе Амасья.

Международный турнир продлится пять дней. Соревнования станут площадкой для обмена опытом, выявления новых талантов и дальнейшей популяризации тогызкумалака на международной арене.

Пресс-служба акима ЗКО