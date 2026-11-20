В четверг, 19 ноября, в Павлодаре состоялось пленарное заседание Республиканского форума профсоюзов «Еңбек адамы – Ел бірлігінің тірегі» с участием Председателя Федерации профсоюзов Республики Казахстан, члена Қазақстан Халық Кеңесі Сатыбалды Даулеталина и Председателя Қазақстан Халық Кеңесі Ерлана Кошанова. В работе форума также приняли участие руководители отраслевых и территориальных профсоюзных объединений, первичных профсоюзных организаций, представители трудовых коллективов из регионов страны и социальные партнёры.

Участники представили 25 общенациональных инициатив «Голос человека труда», подготовленных по итогам обсуждений накануне. Они касаются справедливой оплаты труда, безопасности и социальной защиты работников, благополучия работающих семей, сохранения занятости в условиях технологических изменений и участия трудовых коллективов в общественной жизни.

С приветственным словом выступил аким Павлодарской области Асаин Байханов. Он отметил, что для промышленного региона вопросы уважения к человеку труда, профессионального мастерства и защиты трудовых прав имеют особое значение.

25 ПРОФСОЮЗНЫХ ИНИЦИАТИВ: ОТ СПРАВЕДЛИВОЙ ОПЛАТЫ ДО ЗАЩИТЫ ЗАНЯТОСТИ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин представил стратегические аспекты 25 общенациональных инициатив, изложил позицию профсоюзов и обозначил механизмы продвижения предложений трудовых коллективов на общенациональном уровне. Спикер напомнил, что главной ценностью государства является человек труда.

«Мы часто говорим, что человек труда — опора государства. Но у этой мысли есть важное продолжение. Сильное государство должно быть надёжной опорой для самого человека труда. Человек, который честно работает, должен иметь возможность достойно жить, обеспечивать семью, растить детей и строить планы на будущее. Именно с этого должно начинаться понимание социальной справедливости», — сказал Сатыбалды Даулеталин.

Он поблагодарил Председателя Қазақстан Халық Кеңесі Ерлана Кошанова за поддержку инициативы о проведении совместного Форума.

По словам Председателя Федерации профсоюзов, Павлодар как один из крупнейших индустриальных центров страны стал закономерным местом для обсуждения вопросов положения человека труда.

«Здесь хорошо знают цену труду металлурга, энергетика, шахтёра, машиностроителя. За экономическими показателями и производственными достижениями всегда стоят люди. Поэтому название нашего форума «Еңбек адамы – Ел бірлігінің тірегі» точно передаёт смысл сегодняшнего разговора», — отметил Председатель ФПРК.

Напомним, Федерация профсоюзов принимала участие в обсуждении конституционных преобразований, внося предложения по вопросам защиты прав и интересов работников. Одним из принципиальных вопросов для профсоюзного движения стало конституционное закрепление нового общественного института - Қазақстан Халық Кеңесі.

«Люди должны иметь реальную возможность участвовать в обсуждении решений, которые определяют их жизнь и будущее страны. Федерация профсоюзов и Қазақстан Халық Кеңесі — народные институты. У нас разные задачи и полномочия, но общая основа — человек, его интересы и будущее страны. Федерация представляет интересы около двух миллионов работающих казахстанцев. Наша сила — в трудовых коллективах, тысячах первичных организаций и ежедневном общении с людьми. Поэтому мы рассматриваем взаимодействие с Халық Кеңесі как возможность сделать голос работников более весомым при обсуждении общенациональных решений», — подчеркнул Сатыбалды Даулеталин.

Председатель Федерации профсоюзов напомнил, что труд миллионов людей разных профессий и регионов составляет основу экономического развития и общественного согласия. Принципы «Закон и порядок», «Таза Қазақстан» и «Адал азамат», обозначенные Президентом страны, находят отражение и в трудовой жизни — в соблюдении прав работников, требований безопасности и ответственном отношении к своим обязанностям.

«Человек труда ежедневно вносит свой вклад в развитие страны. И справедливо, чтобы развитие страны, в свою очередь, приносило реальные перемены в его жизни. Если экономика растёт, а работающий человек этого не чувствует, значит, нам ещё есть над чем работать. Достойный труд — не только вопрос социальной справедливости. Это важнейшее условие развития самой экономики», — отметил он.

Председатель ФПРК обозначил проблемы, которые непосредственно затрагивают работников: снижение покупательной способности заработной платы из-за роста цен, неисполнение коллективных договоров и нарушения требований безопасности на производстве.

«Если цены растут, а заработная плата остаётся прежней, человек теряет часть своего заработка. Если коллективный договор подписан, но его положения не выполняются, подрывается доверие работников к социальному партнёрству. Если человек уходит на смену и не возвращается домой, никакие производственные достижения не могут оправдать эту трагедию. Работник не должен быть просителем, когда требует соблюдения своих законных прав», — подчеркнул Сатыбалды Даулеталин.

Документ «Голос человека труда. 25 общенациональных инициатив» подготовлен на основе обращений работников, опыта отраслевых и территориальных профсоюзов и практики защиты трудовых прав. Предложения объединены в пять направлений: справедливые доходы и развитие социального партнёрства; безопасность труда и социальная защита; благополучие работающей семьи; развитие человеческого потенциала в условиях технологических изменений; участие работников в общественной жизни.

Сатыбалды Даулеталин подчеркнул, что за каждой инициативой стоят конкретные запросы трудовых коллективов, требующие рассмотрения на общенациональном уровне.

Говоря о доходах населения, он отметил, что профсоюзы поддерживают решение Президента Касым-Жомарта Токаева повысить с 1 января 2027 года минимальную заработную плату с 85 до 110 тысяч тенге. По словам Председателя ФПРК, Федерация последовательно поднимала этот вопрос на протяжении многих лет.

«Но для нас повышение минимальной заработной платы — не конечная цель. Наша задача — добиться устойчивого роста реальных трудовых доходов, чтобы работающий человек мог достойно содержать семью и чувствовать уверенность в завтрашнем дне», — отметил он.

Федерация также предлагает дополнить государственную оценку Комплексного плана по повышению доходов населения на 2026–2029 годы общественным анализом результатов. При этом необходимо учитывать динамику реальных трудовых доходов, качество рабочих мест и положение работающих семей.

Ещё одно направление связано с защитой занятости при цифровизации и внедрении искусственного интеллекта. Технологическая модернизация меняет профессии, требования к квалификации и организацию труда. Поэтому, считает Сатыбалды Даулеталин, необходимо заранее определять гарантии занятости, обеспечивать переподготовку работников и устанавливать понятные правила применения алгоритмов в трудовых отношениях.

«Мы не должны допустить, чтобы технологический прогресс для одних становился социальной незащищённостью для других. Кто обеспечит переподготовку работников? Как будут защищены их права при внедрении новых технологий? Кто будет отвечать за решения алгоритмов, затрагивающие трудовые отношения? И как преимущества от повышения производительности будут распределяться между бизнесом и работниками? В октябре в Астане Федерация провела Международный форум «Цифровой труд и искусственный интеллект». По его итогам приняты Профсоюзная цифровая хартия и Астанинская трёхсторонняя декларация, закрепившие принципы защиты интересов человека в условиях технологических изменений»,- сказал Председатель ФПРК.

Третье направление — благополучие работающей семьи. Председатель Федерации профсоюзов предложил оценивать социальную политику не только по уровню заработной платы, но и с учётом расходов на жильё, продукты, образование и медицинскую помощь, доступности детских садов и возможностей совмещать профессиональные и семейные обязанности.

«Можно повышать заработную плату, но если одновременно растут расходы на жильё, продукты, образование и медицинскую помощь, семья не всегда чувствует улучшение своего положения. Поэтому положение работающей семьи необходимо рассматривать шире, чем только уровень заработной платы», — отметил Сатыбалды Даулеталин, и предложил объединить задачи в общенациональную повестку «Достойный труд — основа Справедливого Казахстана» и вынести на общественное обсуждение на площадке Қазақстан Халық Кеңесі.

«Речь не идёт о подмене полномочий Правительства, Парламента или системы социального партнёрства. Мы предлагаем использовать возможности Халық Кеңесі для общественного обсуждения вопросов и выработки решений с участием самих работников. Федерация готова представить результаты анализа, предложения трудовых коллективов и возможные пути решения», — заявил Председатель ФПРК.

Для дальнейшей работы он предложил три принципа: постоянную связь с трудовыми коллективами, совместную проработку инициатив и обратную связь о результатах их рассмотрения. Федерация намерена использовать действующие механизмы социального партнёрства — коллективные переговоры, отраслевые и региональные соглашения, трёхсторонние комиссии.

«Сила профсоюзов определяется не только численностью, но и тем, насколько мы способны защищать интересы людей и добиваться реальных перемен. Человек труда — прежде всего гражданин своей страны, которому небезразлично её будущее. Поэтому его голос должен звучать не только при обсуждении заработной платы, условий труда и социальных гарантий, но и тогда, когда речь идёт о развитии государства», — подчеркнул Сатыбалды Даулеталин.

Продолжая повестку Форума, депутат Курултая Екатерина Смышляева остановилась на влиянии цифровой экономики на занятость и трудовые отношения. По её словам, технологические изменения последовательно затрагивают содержание труда: от автоматизации производственных операций до платформенной занятости и использования искусственного интеллекта.

«Каждый новый технологический этап добавляет задачи по защите человека труда. В эпоху искусственного интеллекта на первый план выходят вопросы занятости, прозрачности решений и участия самого человека», — отметила депутат.

По мнению Екатерины Смышляевой, необходимо укреплять социальное партнёрство, расширять повестку коллективных переговоров и повышать квалификацию их участников.

«Совместная работа в сфере труда даёт конкретные результаты: позволяет заранее выявлять риски и пробелы в регулировании, проводить общественную экспертизу и находить согласованные решения», — подчеркнула депутат.

ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ОБОЗНАЧИЛИ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕЙ И ПРЕДЛОЖИЛИ КОНКРЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Практическое содержание инициатив раскрыли представители отраслевых профсоюзов и трудовых коллективов.

Председатель Локального профсоюза «Серіктес» Сабыржан Кали (Алматы) представил предложения по справедливой оплате труда, индексации заработной платы и повышению эффективности социального партнёрства.

Он отметил, что положения трёхсторонних соглашений и коллективных договоров выполняются не всегда. Для повышения ответственности сторон профсоюз предложил рассмотреть отдельный закон, регулирующий исполнение соглашений без дублирования норм Трудового кодекса.

Ещё одна инициатива предусматривает ежегодную индексацию тарифных ставок и должностных окладов с учётом инфляции. Предлагается вводить этот механизм поэтапно, учитывая финансовое положение организаций, влияние на занятость и возможности бюджета.

При определении минимальной заработной платы Сабыржан Кали изложил позицию профсоюзов - учитывать Конвенцию МОТ № 131, стоимость жизни, медианную зарплату, производительность труда и возможности работодателей. При этом, расчёты должны быть прозрачными и проводиться с участием социальных партнёров. Он также выступил за закрепление в отраслевых соглашениях и коллективных договорах механизмов участия работников в результатах роста производительности — через премии и доплаты.

«Индексация без работающего договора остаётся словами, а договор без честной зарплаты — бумагой», — подчеркнул Председатель Локального профсоюза «Серіктес».

Председатель Казахстанского отраслевого профессионального союза работников просвещения, науки и высшего образования Айгуль Мукашева представила предложения по оплате труда, сохранению кадрового потенциала бюджетной сферы и поддержке работников с семейными обязанностями.

Профсоюз объединяет более 600 тысяч работников, большинство из которых — женщины. По данным спикера, в сфере образования заняты 902,2 тысячи женщин, в здравоохранении — 426,3 тысячи.

Айгуль Мукашева отметила, что уровень оплаты труда в этих отраслях не всегда соответствует сложности и ответственности работы. Во втором квартале среднемесячная заработная плата в образовании составила 385 725 тенге, в здравоохранении — 360 296 тенге. При этом медианная зарплата в обеих сферах за год снизилась.

Профсоюзы предлагают пересмотреть систему оплаты труда бюджетников, привязав её к минимальной заработной плате, и учесть труд воспитателей, специалистов, технического и обслуживающего персонала.Для работников, передающих профессиональный опыт молодым коллегам, предлагается установить доплату за наставничество не менее 20 процентов должностного оклада.

«Останется ли молодой педагог работать в школе? Выберет ли талантливый выпускник путь в науку? Сможет ли опытный специалист передать знания следующему поколению? Это зависит от того, насколько справедливо оценивается труд работников, и какие условия для профессионального развития им предоставляются», — отметила Айгуль Мукашева.

Член Қазақстан Халық Кеңесі, директор Костанайского колледжа автомобильного транспорта Дмитрий Павленко поднял вопрос подготовки специалистов для новых предприятий и инфраструктурных объектов. Он привёл в пример автомобильные заводы в Костанайской области, где производства предоставляют выпускникам колледжей возможности для трудоустройства, однако для ряда отраслей, в частности дорожного строительства и энергетики, сохраняется проблема привлечения молодёжи.

«Работодатель должен не просто ждать готового специалиста, а участвовать в его подготовке», — подчеркнул Дмитрий Павленко.

Ещё одно предложение касается прогнозирования потребности в кадрах на три-пять лет вперёд с учётом будущих инфраструктурных проектов.

Председатель Карачаганакского локального профсоюза работников КПО б.в. и подрядных организаций» Медет Умбитгалиев (Западно-Казахстанская область) представил предложения по защите работников при цифровизации производства и внедрении искусственного интеллекта.

«Технологии приходят на производство быстрее, чем к человеку приходит уверенность в завтрашнем дне. Сохранится ли его рабочее место после цифровизации предприятия? Профсоюзы предлагают закрепить в коллективных договорах обязательное обсуждение с представителями работников планов цифровизации, которые могут привести к сокращению персонала. До увольнения работодатель должен рассматривать возможность перевода сотрудников на другие должности и их переобучения», - отметил Медет Умбитгалиев.

Ещё одна инициатива касается применения искусственного интеллекта при рассмотрении трудовых споров. Профсоюз предлагает обязать работодателей информировать работников об использовании таких систем, объяснять принятые алгоритмами решения и обеспечивать возможность их пересмотра человеком. Дисциплинарные взыскания и увольнения не должны основываться исключительно на выводах алгоритма.

Также Медет Умбитгалиев выступил за закрепление права на отдых и отключение от рабочих коммуникаций вне установленного времени. Для вахтовиков предлагается блокировать рабочие аккаунты на период отдыха, сохраняя возможность экстренной связи. Привлечение к работе в выходные должно оформляться и оплачиваться в установленном порядке.

«Мы не против цифровизации и искусственного интеллекта. Мы за то, чтобы они помогали человеку труда, а не заменяли его. Ответственность за решения, затрагивающие трудовые права, должна оставаться за человеком», — подчеркнул спикер.

Главный специалист по работе с персоналом управления кадрового администрирования и оплаты труда HR-департамента АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО» Юлия Вишенкова представила предложения по закреплению молодых специалистов на промышленных предприятиях.

Среди предложений — развитие жилищной поддержки молодых специалистов в моногородах совместно с Отбасы банком, акиматами и работодателями. В качестве возможных мер названы помощь с первоначальным взносом и жилищные сертификаты.

Юлия Вишенкова также предложила учитывать результаты дуального обучения при трудоустройстве и определении квалификации выпускников, предусмотреть адаптацию молодых специалистов после практики на предприятии и установить доплату наставникам не менее 20 процентов ставки или должностного оклада.

Кроме того, она выступила за участие трудовых коллективов и профсоюзов в обсуждении региональных программ, затрагивающих жильё, транспорт, экологию и социальную инфраструктуру.

«Молодёжи, выбирающей рабочие профессии, необходимы четыре условия — жильё, признанная квалификация, опытный наставник и возможность участвовать в решениях о будущем своего города», — подчеркнула Юлия Вишенкова.

Председатель ОО «Профсоюз угольщиков «Қорғау» Евгений Буслаев (Караганда) представил инициативы по безопасности труда, расширению полномочий технических инспекторов, учёту вредного стажа и социальной защите работников.

«Для нас главное, чтобы человек приходил на работу и возвращался домой живым и здоровым. Никакие производственные показатели не могут быть важнее человеческой жизни», — заявил он.

Он также коснулся полномочий технических инспекторов труда. Предлагается закрепить их право требовать остановки работ при угрозе безопасности, определить порядок устранения нарушений и защитить инспекторов от давления со стороны работодателей.

«Человек, который защищает жизнь и здоровье своих коллег, должен быть защищён законом сам», — отметил Евгений Буслаев.

Для профилактики профессиональных заболеваний профсоюз выступил за восстановление санаториев-профилакториев, повышение качества медицинских осмотров и участие профсоюзов в разработке программ оздоровления работников.

«Шахтёр не должен выбирать между заработком и собственным здоровьем. Работник не должен бояться сообщить об опасности. А человек, потерявший здоровье на производстве, не должен оставаться один на один со своей бедой», — заключил председатель профсоюза.

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ПОВЕСТКА ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА В ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚ КЕҢЕСІ

По итогам выступлений представителей трудовых коллективов Председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин передал документ «Голос человека труда. 25 общенациональных инициатив трудовых коллективов и профсоюзов Казахстана» Председателю Қазақстан Халық Кеңесі Ерлану Кошанову.

Председатель Халық Кеңесі поддержал инициативы профсоюзов по совершенствованию трудового законодательства, усилению общественного контроля за безопасностью труда и развитию социального партнёрства. Ерлан Кошанов подчеркнул, что профсоюзы должны участвовать в формировании общенациональной общественной повестки, поскольку располагают информацией о положении работников и проблемах предприятий.

«Для нас профсоюзы — это стратегический партнёр в формировании новой общественной повестки страны. Вы представляете интересы огромного числа людей, хорошо знаете ситуацию в организациях и на предприятиях, видите проблемы изнутри и понимаете, какие решения нужны», — отметил Ерлан Кошанов.

Он сообщил, что предложения профсоюзного сообщества будут прорабатываться с участием членов Халық Кеңесі, представителей профсоюзов и государственных органов.

«Главная задача Халық Кеңесі, созданного по инициативе Главы государства, — дать людям возможность быть услышанными и добиваться решения волнующих их проблем», — подчеркнул Председатель Совета.

Председатель Халық Кеңесі предложил продолжить совместную работу профсоюзов, работодателей и Правительства над открытым механизмом определения минимальной заработной платы. Обсуждать его можно на заседаниях Халық Кеңесі с участием заинтересованных сторон.

В ходе встречи обсуждалась и законодательная инициатива Федерации профсоюзов по разработке закона о социальном партнёрстве. Председатель Халық Кеңесі поддержал предложение вернуться к этой работе и использовать возможности Совета для обсуждения законопроекта.

«Думаю, пришло время вернуться к этой теме и идее, тем более у Халық Кеңесі есть серьёзный инструмент права законодательной инициативы. Мы готовы обсудить этот законопроект на площадке Халық Кеңесі, провести круглый стол и после всестороннего обсуждения вместе принять решение о вынесении этого вопроса на уровень национального законодательства», — заявил он.

Он предложил провести анализ деятельности трёхсторонних комиссий на республиканском, отраслевом и региональном уровнях.

«Они должны реально решать проблемы работников и предупреждать трудовые конфликты. Нам необходимо кардинально оживить этот институт и уйти от формального подхода», — подчеркнул Председатель Халық Кеңесі.

Он предложил совместно с Федерацией профсоюзов и государственными органами проанализировать применение действующих норм охраны труда непосредственно на предприятиях и определить необходимость их законодательной доработки.

В этой связи Ерлан Кошанов обратил внимание на работу производственных советов по безопасности и охране труда.

«Глава государства назвал общественный контроль одним из главных направлений работы Халық Кеңесі, а производственные советы — это и есть общественный контроль, причём там, где от него напрямую зависит жизнь и здоровье людей. Поэтому этим вопросом мы займёмся вплотную», — подчеркнул он.

Участники встречи подняли проблему социальной поддержки работников, утративших трудоспособность вследствие длительной работы во вредных условиях. Ерлан Кошанов обратился к первому вице-министру труда и социальной защиты населения Ерболу Туякбаеву с просьбой разъяснить, какие меры предпринимаются для её решения.

Ербол Туякбаев сообщил о формировании специальной рабочей группы с участием профсоюзов, бизнеса и Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Для определения возможных механизмов поддержки предстоит подготовить актуарные расчёты, которые позволят установить количество потенциальных получателей и необходимые объёмы финансирования.

Ерлан Кошанов заявил, что вопрос будет находиться на контроле Халық Кеңесі. После получения расчётов он предложил вернуться к его обсуждению с участием Федерации профсоюзов и заинтересованных сторон.

Также рассмотрены проблемы Национального центра гигиены труда и профессиональных заболеваний. Представитель Министерства здравоохранения сообщил, что на следующий год предусмотрено более 1 млрд тенге на закуп медицинского оборудования. Планируется также открыть филиалы центра в крупных промышленных регионах, включая Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую, Актюбинскую, Мангистаускую области и область Ұлытау.

Председатель Халық Кеңесі также обратил внимание на использование искусственного интеллекта в управлении трудовыми процессами. Цифровые системы уже способны оценивать производительность, влиять на вознаграждение и кадровые решения, поэтому работникам необходимы гарантии прозрачности таких механизмов.

«Технологии должны служить человеку. Они не должны превращаться в инструмент необоснованного контроля», — подчеркнул он.

Ерлан Кошанов предложил закрепить принципы защиты работников при использовании искусственного интеллекта в законодательстве и коллективных договорах, опираясь, в том числе на положения трёхсторонней декларации о цифровом труде, подписанной в Астане в октябре.

В числе предложений, прозвучавших на встрече, — расширение жилищных возможностей для молодых специалистов, работающих в промышленных и малых городах. Ерлан Кошанов предложил изучить механизмы взаимодействия работодателей, Отбасы банка и застройщиков для реализации соответствующих программ.

Он также поддержал инициативу по расширению участия профсоюзных представителей в региональных общественных советах. По его мнению, опыт профсоюзных лидеров и их знание проблем трудовых коллективов должны использоваться при обсуждении вопросов развития регионов.

«Люди труда не только сами себя защищают, они защищают через вас. Важно, чтобы профсоюзы не ограничивались лишь защитой своих интересов, но и сами участвовали в процессе принятия решений», — подчеркнул Председатель Халық Кеңесі.

Подводя итоги обсуждения, Ерлан Кошанов отметил, что встреча позволила получить содержательные предложения, отражающие запросы работников разных отраслей.

«Все предложения и мнения, которые вы высказали, мы сегодня принимаем как «аманат». Собрав их все воедино, вместе с государственными органами мы всё это тщательно проработаем. Мы ещё вернёмся и дадим конкретный ответ по выполненной работе и предстоящим задачам», — заявил Председатель Халық Кеңесі.

«ЕҢБЕК ДАУЫСЫ»: ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ — К КОНКРЕТНЫМ РЕШЕНИЯМ

Для организации дальнейшей работы Ерлан Кошанов предложил создать при Қазақстан Халық Кеңесі рабочую группу «Еңбек дауысы». Предполагается, что её возглавят члены Халық Кеңесі и представители руководства Федерации профсоюзов Казахстана.

«Встреча в Павлодаре стала первым диалогом Қазақстан Халық Кеңесі с профсоюзным сообществом в таком формате. Нам нужно превратить каждую инициативу, каждое слово в конкретное решение. Сегодня доверие, оказанное нам, мы все должны оправдать делом», — резюмировал Ерлан Кошанов.

Центр профсоюзных коммуникаций ФПРК