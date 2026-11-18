Сегодня в рамках проекта расширения Карачаганакского месторождения введён в эксплуатацию шестой компрессор, мощность которого позволяет осуществлять обратную закачку до 4 млрд кубометров газа в год. В торжественной церемонии приняли участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, представители Министерства энергетики РК, уполномоченного органа – ТОО «PSA», компаний-партнёров и руководства КПО.

Глава региона отметил, что в ходе рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область в марте 2023 года Президент страны Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по дальнейшему развитию нефтегазовой отрасли.

«Глава государства положительно оценил вклад компании в финансирование социально-инфраструктурных проектов региона и обеспечение экономического роста. Сегодня мы запускаем важный для нефтегазовой отрасли страны проект, который является наглядным примером эффективного сотрудничества государства и инвесторов. Выражаю благодарность международным партнёрам, инженерно-техническим специалистам и строителям, а также коллективу уполномоченного органа – ТОО «PSA» во главе с генеральным директором – председателем правления Бекетом Избастином, принимавшему участие в принятии инвестиционных решений и обеспечившему качественное и своевременное исполнение обязательств», – подчеркнул Нариман Турегалиев.

Аким области также акцентировал внимание на том, что увеличение доли местного содержания, поддержка отечественных предприятий и обеспечение занятости населения являются приоритетными направлениями государственной политики. В строительстве нового компрессора было задействовано около 2 тысяч местных жителей.

Реализация проекта направлена на снижение газового фактора и поддержание стабильного уровня добычи жидких углеводородов на месторождении. Успешный запуск шестого компрессора знаменует начало нового этапа в истории Карачаганака и демонстрирует потенциал КПО в реализации крупных проектов мирового уровня.

Стоит отметить, что КПО также вносит значительный вклад в реализацию социальных и инфраструктурных проектов в области. В 2025–2026 годах полностью завершены и введены в эксплуатацию 24 проекта. Благодаря взаимовыгодному сотрудничеству жители региона, участвующие в программе «Ауыл аманаты», реализовали компании продукцию на сумму 1,3 млрд тенге. Комплекс мер поддержки в первую очередь направлен на повышение качества жизни населения.

Пресс-служба акима ЗКО