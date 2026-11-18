В городе Аксай после реконструкции введён в эксплуатацию стадион «Жастар». В торжественной церемонии приняли участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, представители заказчика и руководители подрядной организации, а также жители района.

Глава региона поздравил собравшихся с открытием обновлённого спортивного объекта в преддверии 35-летия Независимости страны. Нариман Турегалиев подчеркнул, что развитие массового спорта и укрепление здоровья нации являются одними из приоритетных направлений государственной политики.

«В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в нашем регионе проделана масштабная работа по развитию социальной инфраструктуры. В 2023–2026 годах введены в эксплуатацию 132 новых социальных объекта, в том числе построены 24 спортивных сооружения. Все районные центры и крупные сёла обеспечены физкультурно-оздоровительными комплексами. Сегодня современные спортивные объекты появляются и в небольших населённых пунктах. Уверен, что обновлённый стадион «Жастар» станет для юных спортсменов площадкой для новых достижений и больших побед», – отметил аким области.

Многофункциональный комплекс реконструирован в рамках социальных обязательств компании «КПО б.в.». Здесь предусмотрены современный спортивный зал, футбольное поле, соответствующее стандартам FIFA, площадки для национальных видов спорта и тренировок, беговые дорожки, а также специальная зона для экстремальных видов спорта.

За своевременное и качественное выполнение работ аким области вручил благодарственное письмо подрядной организации – компании «Қалдығайты».

Глава региона ознакомился со спортивной инфраструктурой стадиона, пообщался с руководством учреждения, тренерами и воспитанниками. На обновлённой Доске почёта размещены фотографии и достижения чемпионов мира – уроженцев Бурлинского района Темирлана Көлбая, Гульданы Әлмұхамбетовой, Меруерт Байниязовой, Малика Мукашева и Азарии Хаммидуллина. Аким области положительно оценил эту инициативу, выразив уверенность, что пример прославленных земляков станет дополнительным стимулом для подрастающего поколения и вдохновит юных спортсменов на новые свершения.

Стоит отметить, что в рамках социальных и инфраструктурных проектов компании «КПО б.в.» в городе Аксай также ведётся строительство реабилитационного центра, дворца школьников и молодёжи.

Пресс-служба акима ЗКО