В Западно-Казахстанской области завершена реализация первого этапа Проекта расширения Карачаганака (ПРК-1). Заключительным этапом стало успешное введение в эксплуатацию шестого компрессора обратной закачки газа. Реализация проекта направлена на поддержание пластового давления, сохранение достигнутого уровня добычи жидких углеводородов и обеспечение дальнейшей эффективной разработки одного из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений Казахстана.

О завершении проекта 17 ноября 2026 года сообщила компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО), осуществляющая разработку Карачаганакского месторождения.

Новые мощности позволят поддерживать стабильную добычу углеводородов

Проект расширения Карачаганака предусматривает развитие производственной инфраструктуры и увеличение возможностей по обратной закачке газа в пласт.

По мере разработки месторождения поддержание пластового давления приобретает особое значение для сохранения достигнутого уровня добычи жидких углеводородов.

Для решения этой задачи на Карачаганаке последовательно реализован ряд крупных технологических проектов, предусматривающих строительство дополнительных компрессорных мощностей и модернизацию сопутствующей инфраструктуры.

Одним из ключевых объектов ПРК-1 стал шестой компрессор обратной закачки газа. Его ввод в эксплуатацию позволяет расширить возможности производственного комплекса по закачке газа обратно в пласт и поддержанию необходимых условий для дальнейшей разработки месторождения.

Завершение строительства и ввод шестого компрессора ознаменовали окончание реализации всего первого этапа Проекта расширения Карачаганака.

Новые производственные мощности имеют стратегическое значение для долгосрочной эксплуатации месторождения, повышения эффективности использования его ресурсного потенциала и поддержания стабильности производственных процессов.

Проект реализован при взаимодействии государства и международных партнеров

В честь завершения ПРК-1 на Карачаганакском месторождении состоялась официальная церемония с участием представителей Министерства энергетики Республики Казахстан, ТОО «PSA», акиматов Западно-Казахстанской области и Бурлинского района, компаний-партнеров Карачаганакского проекта и руководства КПО.

В ходе посещения производственных объектов участники ознакомились с работой вновь введенного оборудования и технологическими решениями, реализованными в рамках проекта.

Генеральный директор КПО Марко Марсили отметил, что завершение проекта стало результатом совместной работы специалистов компании, государственных органов и международных партнеров.

«ПРК-1 был чрезвычайно сложным и масштабным проектом, однако благодаря сплоченности нашей команды и тесному сотрудничеству с Правительством Казахстана и акционерами нам удалось успешно его реализовать. Их постоянная поддержка сыграла ключевую роль в обеспечении безопасного завершения проекта в установленные сроки и достижении наших общих целей», - подчеркнул Марко Марсили.

Участники мероприятия положительно оценили результаты работы КПО и выразили пожелания дальнейших успехов в развитии Карачаганакского месторождения.

Завершение проекта создает основу для дальнейшего развития Карачаганака

Карачаганак является одним из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений мира и занимает важное место в нефтегазовой отрасли Казахстана.

Развитие его производственных мощностей осуществляется поэтапно с учетом технологических особенностей месторождения и необходимости поддержания стабильной добычи углеводородов.

В рамках ПРК-1 ранее был введен пятый компрессор обратной закачки газа. Завершение строительства шестого компрессора позволило закончить реализацию следующего этапа расширения производственной инфраструктуры.

Проект имеет важное значение для сохранения производственного потенциала Карачаганака и дальнейшего эффективного освоения его ресурсов.

Полное завершение ПРК-1 стало важным этапом технологического развития Карачаганакского месторождения, направленным на поддержание добычи жидких углеводородов, повышение эффективности производственной инфраструктуры и укрепление долгосрочного потенциала нефтегазовой отрасли Казахстана.

Справочно:

«Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) осуществляет разработку Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения. Участниками консорциума являются Eni (29,25%), Shell (29,25%), Chevron (18%), ЛУКОЙЛ (13,5%) и «КазМунайГаз» (10%).