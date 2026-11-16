ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев провёл встречу с представителями китайских компаний Jiangxi Provincial Building Materials Group и SINOMA-CDI. В ходе встречи стороны обсудили перспективы реализации инвестиционного проекта по строительству цементного завода в Таскалинском районе.

Общий объём инвестиций в проект составит 70,2 млрд тенге. Проектная мощность будущего предприятия позволит выпускать до 1 млн тонн цемента в год. Реализация проекта предусматривает создание 300 постоянных рабочих мест.

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено вопросам обеспечения будущего предприятия необходимой инфраструктурой, а также организации строительных работ и соблюдению установленных сроков.

Нариман Турегалиев отметил, что развитие обрабатывающей промышленности, создание новых производств и привлечение иностранных инвестиций остаются в числе приоритетных направлений социально-экономического развития региона.

По итогам встречи глава региона поручил ответственным управлениям активизировать взаимодействие с инвесторами и обеспечить необходимое содействие в решении вопросов, связанных с реализацией проекта.