БЕЗОПАСНОСТЬ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН: В ЖИЛЫХ ДОМАХ БЕСПЛАТНО УСТАНОВИЛИ 435 ДАТЧИКОВ

В Уральске в рамках утверждённого акиматом области плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности состоялся совместный профилактический рейд. В нём приняли участие представители местных исполнительных органов, сотрудники департаментов по чрезвычайным ситуациям и полиции области, специалисты АО «КазТрансГазАймақ», а также волонтёры.

В ходе рейда в жилых домах установили 30 датчиков пожарной сигнализации и обнаружения угарного газа. Кроме того, более 100 жителей получили разъяснения о правилах безопасной эксплуатации отопительных приборов и порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

С начала отопительного сезона в регионе профилактическими мероприятиями охвачено 25 280 жилых домов. Жителям вручено 49 410 памяток по пожарной безопасности. Особое внимание уделяется семьям, относящимся к социально уязвимым категориям населения.

На сегодняшний день профилактическая работа проведена с 581 такой семьёй. В их домах бесплатно установлено 435 датчиков обнаружения угарного газа. В ближайшие десять дней планируется установить ещё 146 устройств.

Профилактические рейды направлены на повышение осведомлённости жителей, предупреждение пожаров и снижение риска отравления угарным газом. Разъяснительная работа и мероприятия по обеспечению безопасности населения будут продолжены на системной основе по всей области.