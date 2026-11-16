В преддверии Дня национальной валюты – тенге и профессионального праздника финансистов группе специалистов, добившихся значительных успехов в своей деятельности, вручены ведомственные награды и благодарственные письма. В ходе торжественного мероприятия аким области Нариман Турегалиев поздравил собравшихся с праздничной датой.

– Национальная валюта – тенге является одним из главных символов экономической самостоятельности и независимости нашей страны. В этом году по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в принятой Народной Конституции впервые на конституционном уровне закреплено, что тенге является самостоятельной национальной валютой Республики Казахстан, а право её эмиссии принадлежит исключительно государству. Это исторический шаг на пути укрепления нашей государственности.

Особая роль в развитии экономики региона и эффективном использовании бюджетных средств принадлежит финансистам. За каждым реализованным проектом и каждым объектом, введённым в эксплуатацию на благо жителей, стоит ваш ответственный и добросовестный труд. Выражаю вам признательность за высокий профессионализм и преданность своему делу, – отметил Нариман Турегалиев.

В ходе мероприятия нагрудным знаком Министерства финансов Республики Казахстан «Үздік қаржы саласының қызметкері» награждены руководитель управления стратегии и экономического развития ЗКО Бибигуль Конысбаева, руководитель финансового отдела города Уральска Ербол Шукургалиев, главный специалист областного управления финансов Марина Мирская и руководитель отдела управления строительства ЗКО Айганым Тамаева.

Кроме того, благодарственные письма заместителя Премьер-министра Республики Казахстан – министра национальной экономики Серика Жумангарина вручены Ерлану Досову, Муратбеку Салимгалиеву, Жанар Валиевой и Елене Федотовой.

Благодарственными письмами акима области отмечены Жаксылык Муханбетжанов, Сакен Сагинтаев, Аскар Джулдыгулов, Райгуль Сапарова, Людмила Тастембекова, Тахмина Ажиганова и Жаслан Кайшегулов.

В завершение мероприятия руководитель управления стратегии и экономического развития ЗКО Бибигуль Конысбаева от имени коллег выразила благодарность за оказанное внимание и высокую оценку труда работников финансовой сферы.