В ТЕРЕКТИНСКОМ РАЙОНЕ СТРОЯТСЯ ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ

На территории Теректинского района, вблизи международного аэропорта имени Маншук Маметовой, ведётся строительство объектов гражданской защиты. Аким области Нариман Турегалиев посетил строительную площадку и ознакомился с ходом работ.

В рамках проекта общей стоимостью 2,3 млрд тенге на территории площадью 3,4 гектара возводятся универсальный ангар для воздушной техники и пожарное депо.

Ангар предназначен для размещения вертолёта Ми-8. Здесь будут оборудованы зона технического обслуживания воздушного судна, а также бытовые и служебные помещения для дежурного экипажа. Пожарное депо рассчитано на пять единиц специальной техники. Кроме того, на территории комплекса предусмотрены тренировочные площадки для совершенствования профессиональной подготовки спасателей.

На сегодняшний день строительные работы выполнены на 25 процентов. Полностью подведена необходимая инженерная инфраструктура – водоснабжение, газо- и электроснабжение. В настоящее время ведётся монтаж металлических конструкций и гидроизоляция резервуаров. Строительство, начатое в августе текущего года, планируется завершить в апреле 2027 года.

– В соответствии с поручением Главы государства мы уделяем особое внимание совершенствованию системы гражданской защиты и укреплению материально-технической базы спасательных служб. Данный комплекс позволит оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации в регионе, проводить поисково-спасательные операции и оказывать экстренную медицинскую помощь. Самое главное, эти объекты, направленные на обеспечение безопасности населения, должны быть построены качественно и введены в эксплуатацию в установленные сроки, – отметил Нариман Турегалиев.

Отметим, что за последние три года из местного бюджета по линии областного акимата выделено более 4 млрд 530 млн тенге на обеспечение пожарной безопасности и улучшение условий труда специалистов отрасли. За этот период приобретены 43 пожарных автомобиля.

Кроме того, в рамках проекта «Ауыл құтқарушысы» открыто 19 пожарных постов. До конца года планируется ввести в эксплуатацию ещё семь. Также в районе Шынгырлау будет введено в эксплуатацию пожарное депо стоимостью 400 млн тенге.