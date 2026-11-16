В УРАЛЬСКЕ СОСТОЯЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ «DIGITAL AQJAIYQ 2026»

Во Дворце искусств «Атамекен» состоялся региональный форум «DIGITAL AQJAIYQ 2026», приуроченный ко Дню работников цифровизации и информационных технологий. В ходе мероприятия обсуждены вопросы развития искусственного интеллекта, цифрового управления, реализации инновационных проектов и наращивания потенциала IT-отрасли.

В рамках форума были представлены интерактивные площадки, выставка цифровых решений и аллея стартапов, а также организованы тематические секционные заседания. Принявший участие в пленарной сессии аким области Нариман Турегалиев поздравил специалистов отрасли с профессиональным праздником. Глава региона отметил, что в соответствии с поручениями Президента в данном направлении проводится масштабная работа.

– Как неоднократно подчёркивал Глава государства, наша главная задача – внедрять передовые технологии во все сферы и направлять их практические результаты на благо населения. В этой связи наряду с совершенствованием цифровой инфраструктуры особое внимание уделяем широкому использованию возможностей искусственного интеллекта, – отметил Нариман Турегалиев.

На сегодняшний день в 373 из 405 сельских населённых пунктов области имеется доступ к интернету. В рамках национального проекта «Доступный интернет» планируется обеспечить высокоскоростной связью 220 сёл. За девять месяцев текущего года оказано 3,2 млн государственных услуг, 98 процентов из которых предоставлены в электронном формате. С начала года на площадке Batys Hub проведено 93 мероприятия, охвативших более 1 500 человек.

В ходе форума прозвучали доклады на темы: «Развитие человеческого капитала в IT-отрасли», «Цифровая трансформация малого бизнеса: доступные инструменты для выхода на глобальные маркетплейсы», «Зелёная цифровизация: системы мониторинга для сокращения выбросов парниковых газов и управления ресурсами», «Инновации в финансовой сфере: возможности и перспективы внедрения цифрового тенге».

В завершение форума учредителю компании Softlance Петру Лежникову вручён нагрудный знак «Лучший цифровизатор», руководителю TORUS.KZ Даурену Габдуллаеву и ректору университета Алиби Баяхову – Почётные грамоты министерства. Ряд специалистов отмечен ведомственными наградами и благодарственными письмами акима области.

Также были награждены победители конкурсов AI West Battle, спортивного программирования и Cyber Sarai CUP, а также команда USHAIYQ, одержавшая победу на международных соревнованиях по дрон-футболу.