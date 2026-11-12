«ТАЗА ҚАЗАҚСТАН»: СОСТОЯЛСЯ ЭКОКВИЗ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

В рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан» в Казталовском районе Западно-Казахстанской области состоялась интеллектуальная игра «Экоquiz», направленная на повышение экологической культуры молодёжи, формирование ответственного отношения к окружающей среде и воспитание бережного отношения к природе.

В ходе мероприятия участники проверили свои знания по таким темам, как экология, охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов, сортировка отходов и поддержание чистоты окружающей среды.

Познавательная игра не только способствовала расширению знаний молодёжи, но и побуждала её не оставаться равнодушной к экологическим проблемам, проявлять заботу о природе и активно участвовать в инициативах, направленных на защиту окружающей среды.

Руководитель ресурсного центра по работе с молодёжью Казталовского района Биби Уали в своём выступлении отметила:

«Формирование экологической культуры начинается с осознания каждым гражданином своей ответственности перед природой. Сегодняшняя интеллектуальная игра «Экоquiz» направлена не только на повышение экологической грамотности молодёжи, но и на воспитание бережного отношения к окружающей среде, а также на формирование стремления активно участвовать в деле охраны природы. Ведь бережное отношение к природе – это не только задача сегодняшнего дня, но и наша общая ответственность перед будущими поколениями», – подчеркнула она.

Особенность интеллектуальной игры «Экоquiz» заключается в том, что экологические темы были представлены не в традиционном формате лекции, а в увлекательной и познавательной игровой форме.

В завершение мероприятия активные участники были награждены дипломами и памятными подарками.

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