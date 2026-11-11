В ходе встречи были обсуждены приоритетные направления развития страны, озвученные в Послании Президента, совершенствование социальной сферы, повышение качества медицинских услуг и вопросы развития системы здравоохранения.

Участники собрания подняли актуальные проблемы отрасли и озвучили предложения и мнения медицинских работников. Также состоялся обмен мнениями о важности реформ в сфере здравоохранения и предстоящих задачах.

В завершение встречи озвученные предложения и замечания были приняты во внимание, а также обсуждены вопросы совершенствования работы по развитию отрасли в будущем.

А на встрече с жителями Теректинского района были подняты актуальные вопросы, касающиеся повседневной жизни граждан. В частности, состоялся обмен мнениями по развитию социальной инфраструктуры, повышению потенциала сельских территорий, обеспечению занятости населения и реализации государственных программ.

Депутаты Мажилиса выслушали предложения и обращения жителей, отметив, что поднятные вопросы будут взяты на контроль. Подобные встречи позволяют установить прямой диалог с населением и обсудить актуальные проблемы регионов.