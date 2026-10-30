Как найти вакансии для выпускников на портале eQyzmet?
Выпускники вузов могут ознакомиться с вакансиями на государственной службе и подать заявку через портал eqyzmet.gov.kz.
В подготовленной Департаментом инфографике представлена пошаговая инструкция по работе с порталом. В ней разъясняется, как найти подходящую вакансию, подать заявку и отслеживать ее статус.
Ознакомьтесь с инфографикой и воспользуйтесь возможностями портала eQyzmet.
По дополнительным вопросам можно обратиться в Департамент по телефонам:
50-92-82, 50-02-81.
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