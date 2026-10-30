Как найти вакансии для выпускников на портале eQyzmet?

Выпускники вузов могут ознакомиться с вакансиями на государственной службе и подать заявку через портал eqyzmet.gov.kz.

В подготовленной Департаментом инфографике представлена пошаговая инструкция по работе с порталом. В ней разъясняется, как найти подходящую вакансию, подать заявку и отслеживать ее статус.

Ознакомьтесь с инфографикой и воспользуйтесь возможностями портала eQyzmet.

По дополнительным вопросам можно обратиться в Департамент по телефонам:

50-92-82, 50-02-81.

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