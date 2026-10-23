В ТАСКАЛИНСКОМ РАЙОНЕ 26 СЕМЕЙ ОБРЕЛИ НОВОЕ ЖИЛЬЁ

В преддверии Дня Республики в Таскалинском районе 26 семей, чьё единственное жильё было признано аварийным, получили новые квартиры. В церемонии вручения ключей приняли участие заместитель акима области Мирас Мулкай, руководство района и местные жители.

В этом году на законодательном уровне были урегулированы механизмы обеспечения жильём граждан, чьё единственное жильё признано аварийным, и внесены соответствующие дополнения в программу «Реновация». В Таскалинском районе в данной категории на очереди состоят 33 человека. Сегодня 79% из них получили новые квартиры в многоквартирном доме.

Прилегающая территория благоустроена, оборудована детская игровая площадка, проведены работы по озеленению.

Заместитель главы региона передал новосёлам праздничные поздравления от имени акима области Наримана Турегалиева. Мирас Мулкай подчеркнул, что обеспечение населения жильём является одним из приоритетных направлений государственной политики.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил конкретные задачи, направленные на повышение качества жизни населения. Одна из них — развитие инфраструктуры сельских населённых пунктов и активизация жилищного строительства. С этого года особое внимание уделяется обеспечению жильём граждан, чьё единственное жильё признано аварийным. Новые квартиры уже предоставлены семьям данной категории не только в городе Уральске, но и в Жангалинском и Сырымском районах. Эта работа будет продолжена. Пусть ваши дома будут наполнены радостью, благополучием и достатком!» — отметил Мирас Мулкай.

Жители района выразили искреннюю благодарность за государственную поддержку, а также поблагодарили всех, кто принимал непосредственное участие в строительстве нового дома.

Отметим, что с 2023 года в регионе введено в эксплуатацию более 7 тысяч квартир. Из них 40% построены в сельских населённых пунктах.

Пресс-служба акима ЗКО