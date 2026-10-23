АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА «ПОДСТЕПНОЕ – ФЕДОРОВКА – ГРАНИЦА РФ» В ЗКО ОБНОВЛЕНА

В преддверии Дня Республики в Западно-Казахстанской области полностью завершена укладка асфальтобетонного покрытия на всех участках автомобильной дороги «Подстепное – Федоровка – граница Российской Федерации» общей протяжённостью 144 километра.

Работы на участках с 0-го по 36-й и со 108-го по 144-й километр, находящихся на балансе АО «НК «ҚазАвтоЖол», были завершены, и дорога введена в эксплуатацию ранее.

Обновление участков с 36-го по 72-й и с 72-го по 108-й километр началось в 2024 году за счёт средств компании «Карачаганак Петролеум Оперейтинг б.в.». На сегодняшний день основные работы по реконструкции этих участков полностью завершены, асфальтобетонное покрытие уложено.

В настоящее время продолжаются работы по обустройству дорожной инфраструктуры. В частности, выполняются нанесение дорожной разметки, рекультивация земель, посев многолетних трав вдоль обочин, а также другие предусмотренные проектом мероприятия.

Завершить все оставшиеся работы планируется до конца ноября.