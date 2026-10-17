Анонс

17.10.2026, 10:00

В преддверии празднования Дня Республики в Западно - Казахстанской области пройдут республиканские акции «RepublicDay» и «BerekeFest», которые стартуют 17 октября 2026 года и продлятся до 27 октября включительно, в рамках которых покупателям предложат широкий выбор товаров по сниженным ценам.

Самый насыщенный период праздничных предложений ожидается с 21 по 27 октября. Именно на эти дни придется основная часть акционных программ, специальных ценовых предложений и праздничных распродаж. Покупатели смогут воспользоваться выгодными условиями приобретения как продовольственных, так и непродовольственных товаров.

Инициаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и местные исполнительные органы.

Проведение акций приурочено к национальному празднику и призвано сделать необходимые товары доступнее для населения, поддержать покупательский спрос и придать дополнительный импульс внутренней торговле. Особое внимание уделяется расширению возможностей реализации продукции отечественных производителей.

С полным перечнем торговых объектов, участвующих в акциях «RepublicDay» и «BerekeFest» на территории Западно - Казахстанской области, а также адресами их расположения можно ознакомиться ниже.

Пресс-служба акимата Западно - Казахстанской области

Перечень торговых объектов, участвующих в республиканских акциях «Republic Day» и «Bereke Fest»

Акция «Republic Day»

ТРК «City Center»

г.Уральск, пр. Абая, 101

ТРК «Орал»

г.Уральск, пр. Абулхаир хана, 179

ТД «Урал»

г.Уральск, ул. Курмангазы, 175

ТЦ «Dom Byta»

г.Уральск, ул. Курмангазы, 173/1

ТЦ «Alem Plaza»

г.Уральск, пр. Абая, 59/1

ТЦ «Атриум»

г.Уральск, ул. Д.Нурпеисовой, 17/1

ТД «Школьник»

г.Уральск, ул. Курмангазы, 152

ТД «Аяжан»

г.Уральск, пр. Абулхаир хана, 80

ТД «Мега Строй»

г.Уральск, ул. Ескалиева, 305

ТЦ «Jarsuat»

г. Аксай, ул. Жастар, 13

Акция «Bereke Fest»

Супермаркет «Оптомаркет»

г.Уральск, ул. Шолохова, 2/8

Супермаркет «Food Line market»

г.Уральск, ул. М.Маметовой, 69

Супермаркет «Food Line market»

г.Уральск, ул. С.Датова, 21 (ТД «Променад»)

Гипермаркет «Алтындар»

г.Уральск, ул. С.Датова, 30

Супермаркет «Алтындар»

г.Уральск, ул. Қазығұрт, 32

Супермаркет «Алтындар»

г. Аксай, 5 мкрн.

Супермаркет «Алтындар»

г.Уральск, ул. Астана, 3/1

Супермаркет «Set Sail Food»

г.Уральск, ул. Абая, 101

Супермаркет «Set Sail Food»

г.Уральск, ул. Курмангазы, 173

Супермаркет «Социальный»

г.Уральск, пр. Абулхаир хана, 157

Супермаркет «Социальный»

г.Уральск, ул. С.Датова, 41А (рынок «Ел Ырысы»)

Супермаркет «Анвар»

г.Уральск, ул. Молдагуловой, 26/1

Супермаркет «Анвар»

г.Уральск, пр. Абулхаир хана, 78/3

Супермаркет «Суровский»

г.Уральск, пр. Абая, 61

Супермаркет «Суровский»

г.Уральск, ул. Дауымова, 69/2

Супермаркет «Назэль»

г.Уральск, ул. Самал, 70/3

Супермаркет «Назэль»

г.Уральск, ул. Самал, 82/3

Супермаркет «Назэль»

г.Уральск, ул. Монкеулы, 97

Супермаркет «Пешеход»

г.Уральск, пр. Абулхаир хана, 179

Супермаркет «Пешеход»

г.Уральск, ул. Курмангазы, 109

Супермаркет «Пешеход»

г.Уральск, ул. Досмухамедова, 48/2

Супермаркет «Пешеход»

г.Уральск, пр. Абая, 115

Гипермаркет «Дина»

г.Уральск, ул. Придорожная, 65/2

Супермаркет «Дина»

г.Уральск, ул. Д.Нурпеисовой, 17/1