В Западно - Казахстанской области ко Дню Республики пройдут республиканские акции RepublicDay и BerekeFest
Анонс
17.10.2026, 10:00
В преддверии празднования Дня Республики в Западно - Казахстанской области пройдут республиканские акции «RepublicDay» и «BerekeFest», которые стартуют 17 октября 2026 года и продлятся до 27 октября включительно, в рамках которых покупателям предложат широкий выбор товаров по сниженным ценам.
Самый насыщенный период праздничных предложений ожидается с 21 по 27 октября. Именно на эти дни придется основная часть акционных программ, специальных ценовых предложений и праздничных распродаж. Покупатели смогут воспользоваться выгодными условиями приобретения как продовольственных, так и непродовольственных товаров.
Инициаторами общереспубликанской кампании выступили Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан и местные исполнительные органы.
Проведение акций приурочено к национальному празднику и призвано сделать необходимые товары доступнее для населения, поддержать покупательский спрос и придать дополнительный импульс внутренней торговле. Особое внимание уделяется расширению возможностей реализации продукции отечественных производителей.
С полным перечнем торговых объектов, участвующих в акциях «RepublicDay» и «BerekeFest» на территории Западно - Казахстанской области, а также адресами их расположения можно ознакомиться ниже.
Пресс-служба акимата Западно - Казахстанской области
Перечень торговых объектов, участвующих в республиканских акциях «Republic Day» и «Bereke Fest»
Акция «Republic Day»
ТРК «City Center»
г.Уральск, пр. Абая, 101
ТРК «Орал»
г.Уральск, пр. Абулхаир хана, 179
ТД «Урал»
г.Уральск, ул. Курмангазы, 175
ТЦ «Dom Byta»
г.Уральск, ул. Курмангазы, 173/1
ТЦ «Alem Plaza»
г.Уральск, пр. Абая, 59/1
ТЦ «Атриум»
г.Уральск, ул. Д.Нурпеисовой, 17/1
ТД «Школьник»
г.Уральск, ул. Курмангазы, 152
ТД «Аяжан»
г.Уральск, пр. Абулхаир хана, 80
ТД «Мега Строй»
г.Уральск, ул. Ескалиева, 305
ТЦ «Jarsuat»
г. Аксай, ул. Жастар, 13
Акция «Bereke Fest»
Супермаркет «Оптомаркет»
г.Уральск, ул. Шолохова, 2/8
Супермаркет «Food Line market»
г.Уральск, ул. М.Маметовой, 69
Супермаркет «Food Line market»
г.Уральск, ул. С.Датова, 21 (ТД «Променад»)
Гипермаркет «Алтындар»
г.Уральск, ул. С.Датова, 30
Супермаркет «Алтындар»
г.Уральск, ул. Қазығұрт, 32
Супермаркет «Алтындар»
г. Аксай, 5 мкрн.
Супермаркет «Алтындар»
г.Уральск, ул. Астана, 3/1
Супермаркет «Set Sail Food»
г.Уральск, ул. Абая, 101
Супермаркет «Set Sail Food»
г.Уральск, ул. Курмангазы, 173
Супермаркет «Социальный»
г.Уральск, пр. Абулхаир хана, 157
Супермаркет «Социальный»
г.Уральск, ул. С.Датова, 41А (рынок «Ел Ырысы»)
Супермаркет «Анвар»
г.Уральск, ул. Молдагуловой, 26/1
Супермаркет «Анвар»
г.Уральск, пр. Абулхаир хана, 78/3
Супермаркет «Суровский»
г.Уральск, пр. Абая, 61
Супермаркет «Суровский»
г.Уральск, ул. Дауымова, 69/2
Супермаркет «Назэль»
г.Уральск, ул. Самал, 70/3
Супермаркет «Назэль»
г.Уральск, ул. Самал, 82/3
Супермаркет «Назэль»
г.Уральск, ул. Монкеулы, 97
Супермаркет «Пешеход»
г.Уральск, пр. Абулхаир хана, 179
Супермаркет «Пешеход»
г.Уральск, ул. Курмангазы, 109
Супермаркет «Пешеход»
г.Уральск, ул. Досмухамедова, 48/2
Супермаркет «Пешеход»
г.Уральск, пр. Абая, 115
Гипермаркет «Дина»
г.Уральск, ул. Придорожная, 65/2
Супермаркет «Дина»
г.Уральск, ул. Д.Нурпеисовой, 17/1