В рамках экологической инициативы «Таза Қазақстан» в Бурлинском районе реализован проект «Эко Battle», направленный на повышение экологической культуры и грамотности молодежи. В рамках проекта среди молодежи была организована интеллектуальная игра қазақша «Quiz».

Основная цель мероприятия — формирование экологической культуры молодежи, расширение знаний в области охраны окружающей среды, развитие навыков бережного отношения к природным ресурсам и повышение ответственности за сохранение окружающей среды. Кроме того, мероприятие было направлено на развитие интеллектуальных способностей участников и создание условий для обсуждения актуальных экологических проблем.

Интеллектуальная игра состояла из шести туров. В соревновании приняли участие 40 активных молодых людей в составе восьми команд района. Участники проверили свои знания в области охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, сортировки бытовых отходов и экологической безопасности. В ходе игры команды продемонстрировали эрудицию, сообразительность, навыки командной работы и способность быстро принимать решения.

Руководитель КГУ «Ресурсный центр по работе с молодежью Бурлинского района» Ардак Сакенкызы отметила важность проведения интеллектуальных мероприятий наряду с субботниками в рамках экологического месячника. По ее словам, такие инициативы способствуют повышению экологической грамотности молодежи и формированию ответственного отношения к природе.

«Экологическая культура не ограничивается соблюдением чистоты или участием в субботниках. Прежде всего, она проявляется в ответственном отношении человека к природе и бережном отношении к окружающей среде в повседневной жизни. Поэтому в рамках экологического месячника мы посчитали важным наряду с традиционными субботниками организовать интеллектуальное соревнование, направленное на расширение кругозора молодежи и углубление ее знаний. Подобные инициативы повышают интерес молодежи к экологическим вопросам и способствуют формированию осознанного отношения к охране природы», — отметила Ардак Сакенкызы.

В завершение мероприятия активным участникам были вручены дипломы и памятные подарки.

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