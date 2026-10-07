Готовность проекта модернизации Бурлинской районной больницы достигла 90%
В Западно-Казахстанской области завершается масштабное развитие Бурлинской районной больницы. После реализации проекта медицинское учреждение планирует получить статус многопрофильной межрайонной больницы и расширить возможности оказания специализированной помощи.
На сегодняшний день общая готовность проекта составляет 90%.
Ключевые параметры проекта
- общая площадь новых объектов - 8 тыс. кв. метров
- стоимость проекта - 4 млрд 526,17 млн тенге
- начало строительства - октябрь 2025 года
- завершение работ - декабрь 2026 года
Какие возможности появятся в больнице?
В рамках проекта будет расширено родильное отделение и открыто новое клинико-диагностическое отделение. Дополнительное развитие получат направления кардиологии и травматологии, также увеличится количество коек в реанимации.
Существенно усилится диагностическая база больницы. Здесь планируется установить аппарат МРТ и ангиограф, что позволит расширить перечень исследований, доступных пациентам непосредственно на межрайонном уровне.
Медицинская помощь для жителей четырех районов
После завершения проекта и получения нового статуса больница будет обслуживать жителей:
- Бурлинского района
- Сырымского района
- Чингирлауского района
- Каратюбинского района
Это позволит жителям получать необходимую диагностику и стационарную медицинскую помощь ближе к месту проживания.
В больницу уже приходят новые специалисты
Одновременно с развитием инфраструктуры укрепляется кадровый потенциал медицинского учреждения. Штатная численность увеличена на *36,75 единицы*.
К работе уже приступили 19 врачей, ожидается прибытие еще 4 специалистов.
После завершения проекта на базе Бурлинской районной больницы планируется сформировать многопрофильный межрайонный медицинский центр с расширенными возможностями диагностики и специализированной помощи. Реализация проекта повысит доступность медицинских услуг для жителей сразу четырех районов Западно-Казахстанской области.