Готовность проекта модернизации Бурлинской районной больницы достигла 90%

В Западно-Казахстанской области завершается масштабное развитие Бурлинской районной больницы. После реализации проекта медицинское учреждение планирует получить статус многопрофильной межрайонной больницы и расширить возможности оказания специализированной помощи.

На сегодняшний день общая готовность проекта составляет 90%.

Ключевые параметры проекта

- общая площадь новых объектов - 8 тыс. кв. метров

- стоимость проекта - 4 млрд 526,17 млн тенге

- начало строительства - октябрь 2025 года

- завершение работ - декабрь 2026 года

Какие возможности появятся в больнице?

В рамках проекта будет расширено родильное отделение и открыто новое клинико-диагностическое отделение. Дополнительное развитие получат направления кардиологии и травматологии, также увеличится количество коек в реанимации.

Существенно усилится диагностическая база больницы. Здесь планируется установить аппарат МРТ и ангиограф, что позволит расширить перечень исследований, доступных пациентам непосредственно на межрайонном уровне.

Медицинская помощь для жителей четырех районов

После завершения проекта и получения нового статуса больница будет обслуживать жителей:

- Бурлинского района

- Сырымского района

- Чингирлауского района

- Каратюбинского района

Это позволит жителям получать необходимую диагностику и стационарную медицинскую помощь ближе к месту проживания.

В больницу уже приходят новые специалисты

Одновременно с развитием инфраструктуры укрепляется кадровый потенциал медицинского учреждения. Штатная численность увеличена на *36,75 единицы*.

К работе уже приступили 19 врачей, ожидается прибытие еще 4 специалистов.

После завершения проекта на базе Бурлинской районной больницы планируется сформировать многопрофильный межрайонный медицинский центр с расширенными возможностями диагностики и специализированной помощи. Реализация проекта повысит доступность медицинских услуг для жителей сразу четырех районов Западно-Казахстанской области.