ГЛАВА ОБЛАСТИ ВСТРЕТИЛСЯ С ЖИТЕЛЯМИ СЫРЫМСКОГО РАЙОНА

В рамках рабочей поездки глава области Нариман Турегалиев встретился с жителями Сырымского района. Глава региона рассказал о социально-экономическом развитии района и обозначил предстоящие задачи.

Аким района Жумангельды Батырниязов отчитался о проделанной работе. По его словам, в 2023–2026 годах в основной капитал было инвестировано 45,8 млрд тенге. Площадь посевных площадей увеличилась с 24,7 тыс. до 31,8 тыс. гектаров, в текущем году собрано 33,7 тыс. тонн продукции. Из 417 крестьянских хозяйств 384 занимаются животноводством. За отчётный период поголовье крупного рогатого скота увеличилось с 65 тыс. до 80 тыс. голов, лошадей — с 32 тыс. до 34 526 голов, верблюдов — с 91 до 116 голов.

При непосредственной поддержке главы области в прошлом году в сёлах Кособа, Булдырты, Алгабас и Таскудык были построены ветеринарные пункты, а в сёлах Булан, Алгабас, Караганды и Жымпиты — новые скотомогильники. В дорожной отрасли реализовано 8 проектов общей стоимостью 18,2 млрд тенге, охвативших 103,6 км дорог. Износ электрических сетей снизился с 85% до 75%. В настоящее время начаты работы по обновлению 77 км сетей в 7 сёлах.

За последние четыре года введено в эксплуатацию 425 квартир. В рамках региональной программы «Из города — в село» в 6 населённых пунктов переехали 16 семей, в составе которых 81 человек. Они обеспечены жильём, а члены семей трудоустроены.

В текущем году в селе Куспанкол построена новая школа, а в сёлах Оленти, Таскудык, Булдырты и Шагырлой — медицинские объекты. В Тоганасе возведён культурно-спортивный комплекс, а в Жымпиты — современная библиотека.

— Развитие района должно отражаться на качестве жизни его жителей. Мы продолжим работу по модернизации инфраструктуры, развитию сельского хозяйства, привлечению инвестиций и повышению доходов населения. Жители должны ощущать конкретный результат каждого реализуемого проекта, — сказал Нариман Турегалиев.

В ходе встречи граждане, получившие новые квартиры взамен аварийного жилья, выразили благодарность главе региона. Жители подняли вопросы ремонта дорог, строительства школы, организации транспортировки спортсменов и другие проблемы.

Глава области совместно с жителями детально рассмотрел каждое предложение и дал соответствующие поручения ответственным структурам.

Жители Сырымского района положительно оценили проделанную в районе работу. После встречи глава области провёл личный приём граждан по индивидуальным вопросам.

Пресс-служба акимата Западно-Казахстанской области