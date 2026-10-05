В СЫРЫМСКОМ РАЙОНЕ 72 СЕМЬИ ПОЛУЧИЛИ НОВОЕ ЖИЛЬЁ

Сегодня в Сырымском районе 72 семьи, чьё единственное жильё было признано аварийным, получили новое жильё. В селе Жымпиты состоялась церемония ввода в эксплуатацию двух трёхэтажных домов, в которой принял участие глава региона Нариман Турегалиев.

В текущем году был обновлён порядок предоставления и распределения жилья из коммунального жилищного фонда гражданам, чьё единственное жильё признано аварийным. Соответствующие полномочия вновь переданы местным исполнительным органам. Ранее обеспечение жильём граждан данной категории осуществлялось через «Отбасы банк».

Глава области отметил, что расширение механизмов поддержки жителей аварийных домов позволило систематизировать работу в данном направлении и придать ей новый импульс. До конца года планируется обеспечить жильём 50% граждан данной категории, состоящих в очереди.

— В Народной Конституции, инициированной Президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, повышение качества жизни человека определено одним из главных стратегических направлений развития государства. В этой связи обеспечение жителей региона жильём является одной из важнейших задач. Мы уделяем особое внимание увеличению объёмов жилищного строительства в сельской местности. В начале года в очереди на получение жилья состояли около 600 граждан, чьё единственное жильё было признано аварийным. Часть из них уже получила новые квартиры в областном центре и Жангалинском районе. Поздравляю новосёлов, которые в преддверии Дня Республики обрели долгожданное жильё! Желаю каждой семье счастья, благополучия и достатка! — сказал Нариман Турегалиев.

Отметим, что в Сырымском районе в очереди на получение жилья зарегистрировано около 800 граждан. Более 160 из них имеют статус граждан, чьё единственное жильё признано аварийным. В следующем году ключи от ещё 36 квартир будут вручены семьям данной категории.

Пресс-служба акимата Западно-Казахстанской области