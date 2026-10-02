К 225-ЛЕТИЮ БУКЕЕВСКОЙ ОРДЫ СОСТОЯЛИСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ И ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

В Доме культуры села Хан Ордасы состоялось торжественное собрание, посвящённое 225-летию образования Букеевского ханства. В мероприятии приняли участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, делегации районов региона и соседней Российской Федерации, почётные граждане Бөкейординского района, ветераны труда, учёные-историки, представители интеллигенции и молодёжь.

Глава региона отметил, что юбилейная дата имеет значение не только для отдельного края, но и для истории всей страны.

— Благодаря новаторским инициативам в деле развития цивилизации Букеевская Орда вошла в историю под особым названием — «край первопроходцев». На этой священной земле родились и выросли ханы и султаны, руководившие страной, батыры, возглавлявшие воинов, известные бии и ораторы, поэты и просветители. Их вклад в развитие страны и достойный жизненный путь превратили историю Букеевской Орды в духовное достояние всего народа, — сказал Нариман Турегалиев.

Аким области отметил, что подготовка к юбилею началась ещё в 2023 году. В соответствии с поручением Главы государства особое внимание было уделено улучшению инфраструктуры отдалённого района.

— Популяризация исторического наследия должна быть неразрывно связана с созданием комфортных условий для людей, живущих на этой священной земле. Сегодня полностью решён один из наиболее острых вопросов — дорога между областным центром и районом получила твёрдое покрытие. Заасфальтирован 21-километровый участок дороги на въезде в Хан Ордасы. Капитально отремонтированы школа и Дом культуры, построен новый спортивный комплекс. На территории музея возведены современный визит-центр и административное здание, проведена реконструкция мавзолея. Всё это — инвестиции в будущее священной земли, дань уважения нашему прошлому и ответственность перед историей, — подчеркнул глава региона.

Нариман Турегалиев выразил благодарность от себя лично и от жителей Жайыка известному театральному и кинорежиссёру, Народному артисту Казахстана, автору документального фильма «Возрождение Жангира» Талгату Теменову за содержательную и значимую работу.

В ходе торжественного собрания группе граждан, внесших значительный вклад в социально-экономическое, общественно-политическое и культурное развитие региона, а также в изучение и популяризацию исторического наследия, были вручены юбилейные медали.

Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом «Ән қонған, күй дарыған – құт Нарын!» («Нарын — край песен и кюев!»).

Пресс-служба акимата ЗКО