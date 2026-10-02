В ЖАНГАЛИНСКОМ РАЙОНЕ 14 СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ НОВОЕ ЖИЛЬЁ

В центре Жангалинского района 14 семей, чьё единственное жильё было признано аварийным, получили новые квартиры. В церемонии вручения ключей приняли участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, депутат областного маслихата, почётный гражданин Жангалинского района Ербол Салыков, представители подрядной организации и жители села.

В этом году на законодательном уровне были урегулированы механизмы обеспечения жильём граждан, чьё единственное жильё признано аварийным, и внесены соответствующие дополнения в программу «Реновация». В Жангалинском районе в очереди по данной категории состоят 52 человека. 14 семей получили новые квартиры в доме, построенном на месте их прежнего аварийного жилья. В ближайшее время ещё семь квартир будут введены в эксплуатацию в трёх населённых пунктах района.

Аким области Нариман Турегалиев поздравил новосёлов и отметил, что обеспечение населения жильём является одним из приоритетных направлений государственной политики.

— Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил конкретные задачи, направленные на повышение качества жизни населения. Одна из них — развитие инфраструктуры в сельских населённых пунктах и активизация жилищного строительства. С этого года особое внимание уделяется обеспечению жильём граждан, чьё единственное жильё признано аварийным. Семьям данной категории мы предоставим новые квартиры не только в городе Уральске, но и в Сырымском и Таскалинском районах. Пусть ваши дома будут наполнены радостью, счастьем и благополучием! — сказал Нариман Турегалиев.

Жители села выразили искреннюю благодарность за государственную поддержку и поблагодарили всех, кто принимал непосредственное участие в строительстве нового жилья.

Отметим, что с 2023 года в регионе введено в эксплуатацию более 7 тысяч квартир. 40% из них построены в сельских населённых пунктах.

Пресс-служба акимата ЗКО