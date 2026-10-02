В ХАНСКОЙ СТАВКЕ ПРЕЗЕНТОВАЛИ ТРИ КНИГИ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ

В рамках юбилейных мероприятий, посвящённых 225-летию образования Букеевской Орды, в селе Хан Ордасы состоялась презентация трёх книг. В содержательном мероприятии приняли участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, ветераны труда, учёные-историки, представители интеллигенции и молодёжь.

В ходе презентации были представлены второе издание книги академика Туякбая Рысбекова «Нарынские пески – летопись истории», труд сотрудников музей-заповедника «Хан Ордасы» «История Букеевской Орды в архивных документах», а также третье издание энциклопедии Бөкейординского района.

В книге «Нарынские пески – летопись истории» широко освещены природа Нарынского края, его история, путь становления государственности, исторические личности и культурное наследие. В архивный сборник вошли ранее малоизвестные широкой общественности исторические документы, официальные письма, различные сведения и фотоматериалы.

Энциклопедия Бөкейординского района содержит систематизированные справочные сведения о прошлом и настоящем края, который стал родиной многих первопроходцев, известных личностях, исторических местах, культуре и социальном развитии региона.

В рамках торжественной церемонии состоялась презентация новых изданий. Было отмечено их значение в углублении исторических знаний, популяризации богатого наследия Бөкейской Орды и сохранении ценных сведений для будущих поколений.

Пресс-служба акимата ЗКО