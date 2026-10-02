В СЕЛЕ САРЫКОЛЬ ВВЕДЁН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СЕЛЬСКИЙ КЛУБ

Сегодня в селе Сарыколь Жангалинского района распахнул свои двери новый сельский клуб. Это уже шестнадцатый объект культуры, построенный в области с 2023 года. Вместе с жителями отдалённого села радость от долгожданного события разделили аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев и депутат областного маслихата, почётный гражданин Жангалинского района Ербол Салыков.

Село Сарыколь расположено примерно в 300 километрах от областного центра. Прежнее здание учреждения культуры было признано аварийным. Новый объект удалось построить всего за пять месяцев. На церемонии открытия сельского клуба аким области поздравил жителей и отметил важность поддержки стремлений молодого поколения и развития их талантов.

— Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил конкретные задачи по сокращению разрыва между городскими и сельскими школами. В новом учебном году мы ввели в эксплуатацию восемь школ в сельских населённых пунктах. Эта задача касается не только качества образования. Создание условий для содержательного досуга сельских детей, приобщение их к искусству также является нашей обязанностью. Уверен, что открытие небольшого клуба в отдалённом селе даст новый импульс культурной и духовной жизни населённого пункта, — сказал Нариман Турегалиев.

Концертный зал Дома культуры рассчитан на 80 мест. Подрядная организация подарила клубу музыкальную аппаратуру и сценическое оборудование. Здесь работают четыре кружка. В здании также размещается сельская библиотека. Ансамбли бабушек и келин стали активными участниками и организаторами культурно-духовных мероприятий. Жители выразили благодарность всем, кто внёс вклад в реализацию этого проекта.

— Более 22 лет я проработала здесь заведующей клубом. Мы отапливали его камышом и кизяком, позже — углём. Разница между тем временем и нынешними условиями огромна. Теперь у нас появилось совершенно новое здание, отвечающее современным требованиям. Нашей радости нет предела, — сказала ветеран сферы культуры Менсулу Рамазанова.

Территория вокруг сельского клуба благоустроена. Высажены саженцы, установлены камеры видеонаблюдения.

Отметим, что в регионе продолжается строительство ещё трёх домов культуры.

Пресс-служба акимата ЗКО