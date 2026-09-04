Бейбит Исабаев: «За 4 года в Текели решены системные проблемы»

Со дня образования области Жетісу в городе Текели решен ряд системных проблемных вопросов, включая водо- и газоснабжение, ремонт дорог и ликвидацию аварийного жилья. Об этом сообщил глава региона Бейбит Исабаев в ходе актива, на котором был представлен новый аким Текели, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Во-первых, это вопрос качественного водоснабжения. Для решения этой проблемы в последние годы были пробурены новые скважины, построены резервуары и фильтрующие станции, проложены магистральные водопроводные сети.

- Вопрос качества питьевой воды остро стоял в городе Текели последние 20-25 лет. Каждый раз не без основания жители по этому вопросу обращались ко мне, жаловались. В этой связи в последние годы был принят ряд мер по решению этой проблемы. Теперь остался последний этап – ремонт внутригородских сетей. Необходимые средства предусмотрены, и до отопительного сезона следующего года, то есть 2027-2028 гг., вопрос с водой в Текели будет решен окончательно. Параллельно ведем работу по реконструкции канализационных сетей, также запланировано строительство канализационно-очистного сооружения, - отметил аким области.

Второй не менее актуальный вопрос, требовавший решения, газификация города. За 2023-2025 годы в Текели был подведен газ. В частности, было построено 194,2 км газораспределительных сетей, проложены газовые сети к 187 многоэтажным жилым домам. В результате свыше 30 тысяч жителей получили доступ к голубому топливу.

И третье направление работы – ликвидация аварийного жилья. Так, на момент образования области в Текели было 22 аварийных многоэтажных жилых дома. На сегодня данный вопрос полностью решен и жителям домов, признанных аварийными, выдано 212 квартир. В целом за последние четыре года в Текели было построено три многоэтажных жилых дома на 120 квартир, завершается строительство двух 60-ти квартирных домов. Приобретено жилье для 84 семей из социально уязвимых категорий населения. К слову, за указанный период в Текели обновлены крыши 21 дома и фасады 8 домов. Отремонтировано 10 дворов, построено 27 игровых и спортивных площадок.

И четвертое направление – ремонт дорог. В Текели отремонтирована самая длинная в Казахстане улице – улицы им. Д. Конаева. Также отремонтированы и другие дороги, установлены опоры освещения на 31 улице.

- Вместе мы решили системные вопросы, которые не решались десятки лет. Таким образом, практически полностью реализовали четыре сложных инфраструктурных проекта, напрямую влияющих на качество жизни населения, - подчеркнул Б. Исабаев.

Глава региона также сообщил, что инвестором за счет собственных средств реализуется проект расширения Текелийского энергокомплекса, что способствует устойчивому электро- и теплоснабжению города. К слову, на данном этапе совокупный прирост установленной мощности объекта составил 53 МВт.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Дмитрий Ерофеев