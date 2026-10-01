В области Жетісу насчитывается 98 тысяч пенсионеров. Для поддержки людей пожилого возраста в регионе реализуется комплекс социальных, медицинских и оздоровительных мер, создаются условия для активного долголетия, общения и содержательного досуга, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Одним из таких направлений стала работа центров активного долголетия. В четырех районах – Алакольском, Сарканском, Коксуском и Панфиловском – и в городе Талдыкорган действуют 6 таких центров. Ежедневно их услуги получают около 500 пожилых людей.

Основная задача центров – поддержка активного образа жизни людей пенсионного возраста, их социализация, укрепление физического и психологического здоровья, а также создание возможностей для обучения и общения.

Для посетителей организованы занятия по трудотерапии, рисованию, скандинавской ходьбе, йоге и фитнесу. Работают секции настольного тенниса, шахмат, шашек, бильярда и тогызкумалаку. Проводятся занятия по танцам, вокалу и хоровому пению, шитью и рукоделию. Пожилые люди также могут изучать английский и казахский языки, повышать компьютерную и финансовую грамотность, получать массаж и участвовать в других оздоровительных мероприятиях.

Особое внимание уделяется одиноким пожилым людям и гражданам, нуждающимся в дополнительной социальной поддержке.

Так, в рамках Международного дня пожилых людей в регионе проходит декада мероприятий, в рамках которой для пожилых людей и граждан с инвалидностью с целью их поддержки проводятся праздничные, социальные и благотворительные мероприятия. Всего в районах и городах региона в рамках праздничной декады будет проведено около 40 основных крупных мероприятий.

В частности, одиноким пожилым людям оказывается помощь по дому, в заготовке зимнего топлива, предоставляются продуктовые наборы и бесплатные бытовые услуги, организуется содействие в прохождении медицинских обследований. Также организовываются прогулки в парках, беседы-интервью о жизненном пути, трудовом опыте и воспоминаниях пожилых людей.

«Международный день пожилых людей – это возможность выразить уважение представителям старшего поколения и поблагодарить их за многолетний труд и вклад в развитие общества. В рамках декады особое внимание уделяем не только праздничным мероприятиям, но и конкретным мерам поддержки пожилых людей. В эту работу активно вовлечены учреждения, общественные организации, предприниматели и молодежь», – сказал руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Ермек Мизамбаев.

Таким образом, проводимые в регионе мероприятия охватывают как повседневную социальную поддержку, так и вопросы здоровья, активного долголетия и организации досуга. Декада в честь Международного дня пожилых людей в области Жетісу продолжится до 10 октября.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографы: Жеңіс Ысқабай, Дмитрий Ерофеев