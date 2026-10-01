В области Жетісу продолжается уборка кукурузы: урожайность превышает 75 ц/га

В области Жетісу продолжается уборка кукурузы на зерно. Из общей площади 62,7 тыс. гектаров убрано 13,8 тыс. гектаров, собрано 104 тыс. тонн кукурузы при урожайности 75,2 ц/га. Повышению урожайности способствует применение агротехнологий и внедрение передовых технологий полива, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

«Царица полей» остается одной из основных сельскохозяйственных культур Панфиловского района. Ее выращиванием здесь занимаются около трех тысяч хозяйств. Общая площадь посевов кукурузы в районе достигла 25 тысяч гектаров. На данном этапе в уборочной кампании задействовано 40 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 36 современных комбайнов. За один проход такие комбайны выполняют сразу несколько операций: отделяют початки от стеблей, извлекают зерно и загружают его в бункер. Это позволяет ускорить уборку и сократить потери урожая.

Повысить урожайность помогают влагосберегающие технологии. Так, в крестьянском хозяйстве «Айгерим» в Улкеншыганском сельском округе в этом году кукуруза занимает 250 га, на 150 га из них применяется капельное орошение.

«Из общей площади убрано уже 100 га. На тех участках, где используется арычный полив урожайность составляет 9-10 тонн с гектара, а там, где капельное орошение доходит уже до 18 тонн с гектара», - делится опытом руководитель КХ Улан Сарпеков.

Еще одним хозяйством, успешно занимающееся выращиванием кукурузы, является хозяйство Тудахуна Заитова. Земледелием он занимается около 20 лет. В этом году под кукурузу отведено четыре гектара, на которых постоянно заняты около десяти человек.

«В этом году урожай получился хороший, початки крупные. Сейчас главное – вовремя завершить уборку. Погода для работы пока подходящая, поэтому стараемся не терять ни одного дня. На нашем участке рассчитываем закончить уборку примерно за четыре-пять дней. Затем оставшуюся часть урожая будем отправлять на обмолот. Большую часть кукурузы сдаем на завод. Для нас это удобный вариант, потому что урожай сразу получает дальнейшее применение», - отмечает аграрий.

После уборки предстоит немало работы. Собранное зерно проходит следующий важный этап – сушку. Она необходима для доведения зерна до нужных показателей влажности и его дальнейшего хранения и переработки. В среднем процесс сушки занимает от четырех до пяти дней. После этого подготовленное зерно направляется на хранение или перерабатывающие предприятия.

Так, в крестьянском хозяйстве «Оразбай Берик» специальные сушильные комплексы позволяют в сутки высушить 250-300 тонн кукурузы.

- В прошлом году мы засеяли кукурузой 400 га и получили 2700 тонн урожая. Установленные у нас зерносушилки автоматизированные. За их работой в сутки следят 6 человек. Просушенную кукурузу отправляем в свои хранилища, часть реализуем, также используем при откорме, - отмечает заведующий хранилищем данного КХ Серик Сауранбаев.

Активно принимает урожай и площадка по сортировке, хранению и сушке кукурузы, расположенная в селе Атамекен. Здесь трудятся 50 специалистов, и есть возможность принять до 3 тыс. тонн кукурузы. Имеется вся необходимая техника для приема, очистки и сушки урожая.

Следующим этапом после уборки и сушки становится переработка кукурузы. В Панфиловском районе действует Жаркентский крахмалопаточный завод по глубокой переработке. Завод предлагает широкий спектр продуктов, таких как модифицированный крахмал, сиропы мальтозы и глюкозы, глютен, кукурузное масло и комбикорм. При этом в прошлом году на предприятии были приняты меры по расширению, в результате завод сможет принимать до 200 тыс. тонн сырья на переработку.

В целом в этом году аграрии области Жетісу рассчитывают увеличить валовой сбор зерна до 935 тыс. тонн против 663,0 тыс. тонн в 2025 году, рост составил 41%. На данном этапе полностью завершена уборка пшеницы и ячменя, хозяйства продолжают уборку кукурузы на зерно, масличных культур и сахарной свеклы.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Дмитрий Ерофеев