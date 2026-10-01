В Казахстане развиваются меры поддержки и активного долголетия пожилых граждан

Ежегодно 1 октября во многих странах мира, в том числе в Казахстане, отмечается Международный день пожилых людей. Сегодня в Казахстане около 2,6 млн граждан получают пенсионные выплаты по возрасту. Социальная защита представителей старшего поколения, совершенствование пенсионной системы и создание условий для активного долголетия являются одними из основных направлений социальной политики государства.

С 1 января 2026 года размер солидарных пенсий увеличен на 10%. Кроме того, в связи с изменением величины прожиточного минимума повышен размер базовой пенсионной выплаты. В соответствии с поручением Главы государства продолжается поэтапное повышение базовой пенсионной выплаты. В текущем году ее минимальный размер доведен до 70% величины прожиточного минимума, а максимальный – с 110% до 118%.

Министерство труда и социальной защиты населения уделяет внимание не только улучшению социального положения представителей старшего поколения, но и созданию условий для их активного долголетия и участия в общественной жизни. Сегодня в стране работают 132 центра активного долголетия. Они оказывают услуги по принципу «одного окна» по трем основным направлениям: активное долголетие, культура здоровья и социальная активность. В центрах пожилым людям созданы условия для полезного проведения свободного времени, укрепления здоровья и освоения новых навыков. Для них организуются занятия по йоге, скандинавской ходьбе, цифровой грамотности, английскому языку, а также мотивационные и предпринимательские курсы.

Поддержка пожилых людей остается одним из постоянных направлений системы социальной защиты. Эта работа не ограничивается пенсионным обеспечением. Она направлена на улучшение качества жизни представителей старшего поколения, сохранение их здоровья, поддержку активного долголетия и создание условий для полноценного участия в жизни общества.

Для справки: Международный день пожилых людей был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН на 45-й сессии 14 декабря 1990 года. Этот день призван обратить внимание на вклад пожилых людей в развитие общества, их права и потребности, а также подчеркнуть важность всесторонней поддержки старшего поколения.

Источник: официальный сайт Министерства труда и социальной защиты населения РК

В Казахстане развиваются меры поддержки и активного долголетия пожилых граждан