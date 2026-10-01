Педагогическая династия Жапаковых из Жетісу: 207 лет в профессии

В преддверии Дня учителя продолжаем рассказывать о педагогических династиях, в которых служение образованию стало семейной традицией и передается из поколения в поколение. Сегодня наши герои - династия Жапаковых из Жетісу, общий педагогический стаж которой превышает 207 лет.

Начало педагогической династии положил Мали Жапакулы. Учитель математики, он работал заместителем директора школы, а затем на протяжении 26 лет возглавлял школу. Одним из первых принимал участие в апробации учебников нового поколения независимого Казахстана, позже преподавал в Женском педагогическом университете. Его педагогический стаж составляет 43 года.

Его супруга Мария Баймырзаева также посвятила свою жизнь сфере образования. Учитель географии и биологии, она проработала в системе образования 36 лет и была удостоена звания отличника просвещения Республики Казахстан.

Педагогическую традицию родителей продолжила их дочь Майгул Мәликызы. Более 30 лет она преподает казахский язык и литературу. Ее супруг Асет Байбеков также посвятил образованию 20 лет, работая преподавателем в детской художественной школе.

Сын Мали Жапакулы - Сабыржан Малиевич Жапаков - также связал профессиональный путь с преподаванием. Юрист, доктор PhD, он 22 года трудился в высших учебных заведениях. Его супруга, невестка династии Корлан Исаханкызы получила образование по направлениям казахского языка и литературы, английского языка и лингвистики и имеет степень PhD. Ее педагогический стаж составляет 21 год.

Педагогическую традицию продолжают и другие невестки семьи. Орал Саймасаева сегодня работает учителем и заместителем директора школы по учебной работе. Ее педагогический стаж составляет 23 года. Айнур Мекебаева преподает английский язык в общеобразовательной школе №182 города Алматы. Ее педагогический стаж - 11 лет.

В семье Жапаковых педагогический путь передается от родителей детям и следующим поколениям семьи. Общий педагогический стаж династии превышает 207 лет. Это пример преемственности, преданности профессии и уважения к знаниям, объединяющих несколько поколений.

Источник: официальный сайт Министерства просвещения РК

Педагогическая династия Жапаковых из Жетісу: 207 лет в профессии