В области Жетісу в рамках реализации концепции «Закон и порядок» состоялась областная ярмарка вакансий «Еңбекпен – тәртіпке, тәртіппен – табысқа». Более 100 работодателей представили соискателям свыше 700 вакансий. По итогам ярмарки на мероприятия занятости направлено около 400 граждан, из них на постоянную работу трудоустроено более 200 граждан. Кроме того, планируется направить около 200 граждан на субсидируемые рабочие места, в том числе проекты «Молодежная практика», «Серебряный возраст» и «Общественные работы», - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Главная цель мероприятия – установить прямой контакт между работодателями и гражданами, ищущими работу, помочь подобрать подходящее место занятости, а также повысить информированность населения о трудовых правах, возможностях официального трудоустройства и мерах государственной поддержки.

Как отметил заместитель акима области Марлен Кольбаев, труд является важной ценностью, которая позволяет человеку реализовать свои возможности, обеспечить благополучие семьи и внести вклад в развитие общества и государства.

- Чтобы труд был результативным, важно соблюдать дисциплину, ответственное отношение к своим обязанностям и требования законодательства. Принцип «Закон и порядок» – одна из основ безопасности и стабильности в обществе, справедливости и верховенства закона. Название сегодняшней ярмарки «Еңбекпен – тәртіпке, тәртіппен – табысқа» отражает ее основную идею: добросовестный труд, дисциплина, соблюдение закона и ответственность являются важными условиями стабильной занятости и благополучия граждан, - отметил М. Кольбаев.

Свои вакансии на ярмарке представили предприятия, субъекты малого и среднего бизнеса, государственные учреждения, организации сфер образования, здравоохранения и других отраслей. В их числе более 20 крупных и средних предприятий региона: «Кайнар АКБ», «Темірбетон», «Метакон», «ALACEM», «JLC Сүт», «ASMA Industrial», Талдыкорганский кабельный завод, Коксуский сахарный завод, «Алмаз Керамикс» и другие.

Участники ярмарки смогли непосредственно пообщаться с представителями компаний, узнать об условиях труда, требованиях к кандидатам, уровне заработной платы и возможностях профессионального развития.

Особое внимание в рамках мероприятия уделили трудоустройству лиц с инвалидностью, безработных граждан и выпускников организаций технического и профессионального образования.

Отдельным направлением стало содействие в трудоустройстве граждан, состоящих на учете службы пробации, а также лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы. Постоянная занятость является одним из важных факторов их социальной адаптации и профилактики правонарушений.

В ходе ярмарки гражданам также разъяснили возможности трудоустройства на субсидируемые рабочие места по проектам «Серебряный возраст», «Социальные рабочие места», «Молодежная практика» и «Общественные работы». Кроме того, участники получили информацию о возможностях прохождения краткосрочного профессионального обучения.

Для студентов организаций технического и профессионального образования были организованы консультации по профессиональной ориентации с использованием платформы «Мансап компасы». Молодым людям рассказали о возможностях обучения на платформе Skills Enbek, а также о поиске вакансий и трудоустройстве через Электронную биржу труда.

Для работодателей ярмарка стала площадкой для непосредственного общения с потенциальными сотрудниками и подбора необходимых специалистов.

- Мы предлагаем две вакансии: инженер-теплоэнергетик и электрогазосварщик. По опыту, такие ярмарки действительно бывают результативными: здесь человек может сразу увидеть много предложений и подобрать работу, которая ему подходит, - поделилась мнением специалист КГП на ПХВ «Талдыкоргантеплосервис» Арайлым Мухамер.

Одним из результатов государственной поддержки для некоторых участников стало открытие собственного дела. К примеру, своим опытом поделился начинающий предприниматель из села Абай Ескельдинского района Серик Жумабек, получивший безвозвратный государственный грант в размере 1,5 млн тенге в рамках Концепции развития рынка труда. Средства он направил на развитие домашнего хозяйства.

- На эти деньги мы приобрели трех кобыл с тремя жеребятами, тем самым увеличили поголовье. Продаем кумыс, сезонно – саумал. У меня оба глаза плохо видят, но несмотря на проблемы со зрением, я привык трудиться и с раннего детства ухаживаю за лошадьми. Можно сказать, что это наше семейное дело. Грант помог нам и дальше развивать его, заниматься любимым коневодством. Еще занимаемся ремесленничеством, изготавливаем уздечки. Как говорится, кто хочет работать, тот добьется результата, - рассказывает предприниматель.

Таким образом, государственная поддержка открывает гражданам дополнительные возможности для трудоустройства, профессионального развития и запуска собственного дела.

Всего в областной ярмарке вакансий приняли участие 789 безработных граждан, в том числе 66 граждан, состоящих на учете службы пробации, и более 300 молодых людей.

Стоит отметить, в знак признательности за содействие в трудоустройстве граждан, состоящих на учете службы пробации, и граждан, социально уязвимой категории, благодарственными письмами были награждены руководители предприятий.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Канат Умиралинов