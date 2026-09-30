Назначен руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

НАЗНАЧЕНИЕ

Распоряжением акима области Жетісу Бейсбаев Азамат Канайбекович назначен руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу.

БЕЙСБАЕВ Азамат Канайбекович

Родился в 1986 году. Образование высшее. Окончил Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати и Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева по специальностям – юриспруденция, водные ресурсы и использование воды, строительство.

Трудовую деятельность начал ведущим инженером-гидротехником РГП «Солтүстіксушар».

В разные годы работал инспектором, главным специалистом, начальником отдела управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области, главным специалистом, начальником отдела управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу.

С мая 2024 года – заместитель руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу.