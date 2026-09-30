С наступлением холодов возрастает нагрузка на печи, отопительные котлы и электроприборы. Перед началом отопительного сезона важно проверить исправность отопительного оборудования, дымоходов и электропроводки. Печь и дымоход должны быть очищены от сажи, а обнаруженные трещины и повреждения необходимо устранить.

При использовании газового оборудования проверьте состояние соединений и вентиляционных каналов, не оставляйте работающие отопительные приборы без присмотра и не используйте самодельные обогреватели или неисправные электроприборы, не размещайте рядом с печами и обогревателями легковоспламеняющиеся материалы.

Особое внимание следует уделить печному отоплению в частных домах. Перед растопкой убедитесь, что дымоход обеспечивает нормальную тягу, не используйте для розжига легковоспламеняющиеся жидкости и не оставляйте детей рядом с работающей печью.

И главное, установите в доме автономный пожарный извещатель. Такой прибор своевременно подаст сигнал при появлении дыма и может помочь вовремя обнаружить пожар. Подготовка к отопительному сезону занимает немного времени, но позволяет снизить риск пожара и защитить дом и семью.

Источник: официальный сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям РК

Фотограф: Жумабай Мусабеков (архив)

60 секунд безопасности: готовим дом к отопительному сезону