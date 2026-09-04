В области Жетісу назначен новый аким города Текели

В области Жетісу произошли кадровые изменения. По согласованию с Администрацией Президента и депутатами городского маслихата акимом города Текели назначен 44-летний Айдос Бекетаев. До назначения он занимал должность руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу. Нового руководителя представил активу Текели аким области Бейбит Исабаев, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

На совещании с активом Бейбит Исабаев выразил благодарность Алмасу Адилю, проработавшему 4 года акимом Текели и освобожденному от должности в связи с переходом на другую работу, за вклад в социально-экономическое развитие города.

Глава региона обозначил основные задачи нового акима: дальнейшее развитие социальной и коммунальной инфраструктуры, создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций. Отдельно поручено усилить работу по развитию туризма и качественно завершить реализуемые инфраструктурные проекты.

Отметим, что Айдос Бекетаев Халилоллаевич более 16 лет проработал в государственных органах. Деятельность на государственной службе начал в 2010 году с главного специалиста. В разные годы работал главным специалистом отдела благоустройства, руководителем отдела коммунального хозяйства аппарата акима, заместителем акима Турксибского района города Алматы. С октября 2023 года – руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу.

НАЗНАЧЕНИЕ

Распоряжением акима области Жетісу Бекетаев Айдос Халилоллаевич назначен акимом города Текели.

БЕКЕТАЕВ Айдос Халилоллаевич

Родился в 1982 году. Образование высшее. Окончил университет «Туран», Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова, Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева по специальностям – финансы, государственное и местное управление, магистр техники и технологии.

Трудовой путь начал менеджером ТОО «Ерсак» в городе Алматы.

В разные годы работал главным специалистом отдела благоустройства, руководителем отдела коммунального хозяйства аппарата акима, заместителем акима Турксибского района города Алматы.

С октября 2023 года – руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Жетісу.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Дмитрий Ерофеев