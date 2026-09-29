В преддверии Дня учителя Министерство просвещения запускает республиканскую акцию «Учитель, мой дорогой учитель!», направленную на выражение благодарности педагогам и признание их труда.

Инициатива реализуется в рамках мероприятий «Учитель - светоч нации», которые проходят с 29 сентября по 5 октября во всех регионах страны. В этот период в организациях образования запланированы праздничные, просветительские и тематические мероприятия, направленные на повышение статуса педагога и популяризацию профессии учителя.

Сегодня в почти 23 тысячах организаций образования Казахстана трудятся более 600 тысяч педагогов. Их ежедневный труд играет важную роль в обеспечении качества образования, воспитании подрастающего поколения и развитии человеческого капитала страны.

В рамках акции каждый может рассказать о своем учителе или наставнике, поделиться воспоминаниями и выразить ему слова благодарности.

Участники могут опубликовать в социальных сетях фото, видео или историю о своем учителе с хэштегом #УчительМойДорогойУчитель, направить письмо или открытку, а также лично выразить слова благодарности.

Министерство приглашает учащихся, выпускников, родителей, представителей общественности и всех казахстанцев присоединиться к акции и поделиться воспоминаниями об учителях, оставивших важный след в их жизни.

Напомним, с 2023 года День учителя в Казахстане официально отмечается 5 октября. В рамках профессионального праздника во всех регионах страны пройдут мероприятия с участием педагогов, ветеранов сферы образования, учащихся и родителей.

Источник: официальный сайт Министерства просвещения РК

В Казахстане стартовала республиканская акция «Учитель, мой дорогой учитель!»