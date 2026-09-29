В этом году в области Жетісу планируется собрать 935 тыс. тонн зерна с ростом на 41%

Уборочная кампания в области Жетісу продолжается, при этом в этом году аграрии рассчитывают увеличить валовой сбор зерна до 935 тыс. тонн против 663,0 тыс. тонн в 2025 году, рост составил 41%. На данном этапе полностью завершена уборка пшеницы и ячменя, хозяйства продолжают уборку кукурузы на зерно, масличных культур и сахарной свеклы. На сегодняшний день намолочено 547 тыс. тонн зерна, урожайность в среднем превышает 23 ц/га, - сообщает пресс-служба акима областиЖетісу.

По данным областного управления сельского хозяйства, в настоящее время продолжается уборка кукурузы на зерно. Из общей площади 62,7 тыс. гектаров убрано 7 тыс. гектаров, собрано 52 тыс. тонн кукурузы при урожайности 75,7 ц/га.

Параллельно продолжается уборка масличных культур. На сегодня убрано 38% от общей площади. Получено 60 тыс. тонн продукции при средней урожайности 15,0 ц/га.

Отдельное внимание в ходе уборочной кампании уделяется сахарной свекле. В этом году эта культура посеяна на площади 13,5 тыс. гектаров, с которых ожидается получить 585 тыс. тонн урожая. Из них 374 тыс. тонн планируется направить на Коксуский сахарный завод и 211 тыс. тонн – на Аксуский.

«Уборка сахарной свеклы началась 24 сентября. На сегодняшний день убрано 537 гектаров, собрано 23,9 тыс. тонн корнеплодов. Средняя урожайность составляет 445 ц/га против 402,5 ц/га в 2025 году. На два сахарных завода области уже поставлено 16,2 тыс. тонн свеклы. В целом в этом году в области Жетісу планируется произвести порядка 101 тыс. тонн сахара, в том числе из сахарной свеклы и сахарного тростника», - отметил руководитель областного управления сельского хозяйства Нурдаулет Кененбаев.

Одновременно аграрии готовятся к следующему сельскохозяйственному сезону. Для осенних полевых работ выделено 6,6 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива. Согласно графику уже приобретено 5,4 тыс. тонн, из них 4,6 тыс. тонн поставлено хозяйствам. Оставшийся объем будет приобретен в октябре.

Продолжается и работа по обеспечению сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями и семенным материалом. В текущем году объем применения минеральных удобрений планируется довести до 70,6 тыс. тонн. На сегодняшний день приобретено и внесено 91,1% от запланированного объема.

Для посевной кампании 2027 года потребность в семенах сельскохозяйственных культур составляет 65,2 тыс. тонн. На сегодняшний день подготовлено 74,3% необходимого объема.

Важную роль в проведении сезонных работ играет государственная поддержка. В рамках программы «Кең дала-2» 455 хозяйствам выдано кредитов на сумму 11,3 млрд тенге для проведения весенне-полевых и уборочных работ.

Кроме того, через «КазАгроФинанс» поступило 456 заявок на приобретение сельскохозяйственной техники в лизинг. На сегодняшний день приобретено 355 единиц техники, в том числе 26 комбайнов, 223 трактора и 207 других агрегатов.

Таким образом, в области Жетісу дновременно с уборкой урожая ведется подготовка к следующему сезону – формируются запасы семян, закупаются удобрения и техника, хозяйства обеспечивается необходимыми ресурсами. Ход сельскохозяйственных работ находится на постоянном контроле руководства области.

В целом в этом году общая посевная площадь сельхозкультур в области Жетісу составила 514 тыс. га.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографы: Жумабай Мусабеков, Дмитрий Ерофеев, Канат Умиралинов