Международный день пожилых людей: в Жетісу началась декада мероприятий

В области Жетісу в честь Международного дня пожилых людей началась декада. В ее рамках для пожилых людей и граждан с инвалидностью с целью их поддержки проводятся праздничные, социальные и благотворительные мероприятия, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

- В районах и городах региона в рамках праздничной декады будет проведено около 40 основных крупных мероприятий. Кроме того, особое внимание уделяем мерам поддержки пожилых людей. В этих мероприятиях на местах будут задействованы учреждения культуры, спорта, социальной защиты, общественные организации, предприниматели, молодежь, - сказал руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Ермек Мизамбаев.

Так, в городе Талдыкорган предусмотрен ряд мероприятий, таких как доставка и вручение продуктовых наборов одиноким пожилым людям на дом, в рамках акции «Помощь пожилым» – помощь в уборке дворов и квартир одиноких пожилых людей и выполнении бытовых работ, прогулки в парке, организация бесед-интервью о жизненном пути, трудовом опыте и воспоминаниях пожилых людей.

А в Кербулакском районе планируется оказание помощи пожилым людям в заготовке зимнего топлива, совместно с индивидуальными предпринимателями бесплатная организация для пожилых людей услуг бани, парикмахерской, ремонта одежды и обуви, содействие в прохождении медицинского обследования и получении помощи пожилыми людьми и лицами с инвалидностью, нуждающимися в медицинской помощи, проведение в районной больнице «Дня открытых дверей».

В других районах и городах также в течение десяти дней будут проводиться мероприятия аналогичного содержания. Отметим, что декада продлится до 10 октября.

В целом в области Жетісу насчитывается 98 тысяч пенсионеров. В регионе работают 6 центров активного долголетия. В этих учреждениях созданы все условия для организации спортивного и культурного досуга граждан пенсионного возраста, повышения их цифровой грамотности, укрепления психического здоровья. Ежедневно в данных центрах услуги получают около 500 пожилых людей.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографы: Жеңіс Ысқабай, Жумабай Мусабеков, Дмитрий Ерофеев