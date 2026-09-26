Два сахарных завода области Жетысу – Аксуский и Коксуский – начали приёмку урожая сахарной свеклы. Всего на данных заводах планируют переработать 585 тысяч тонн сладкого корнеплода, из них 211 тыс. тонн будет поставлено на Аксуский сахарный завод, 374 тыс. тонн – на Коксуский сахарный завод. Всего планируется произвести 101 тыс. тонн сахара, в том числе из сахарной свеклы – 71 тыс. тонн, из сахарного тростника – 30 тыс. тонн, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

- На заводах утверждены графики приема. Такой порядок позволит распределить поток поступающей продукции и снизить риск образования очередей при сдаче сахарной свеклы на переработку. В настоящее время на обоих заводах завершены подготовительные работы к приемке и переработке продукции. Так, согласно плану работы Коксуского завода, ремонтные работы завершены 20 сентября, также для приема свеклы готовы 5 БУМ-машин, а в лаборатории будет новое оборудование. На Аксуском сахзаводе проведены все необходимые работы по ремонту оборудования. Также два котла полностью переведены на природный газ. Завершены работы по монтажу двух новых свеклорезок и известково-газовой печи, проведено испытание высоковольтного электрооборудования в электроцехе и приобретен новый БУМ. Приемка свеклы на обоих заводах идет по плану, - отметил руководитель областного управления сельского хозяйства Нурдаулет Кененбаев.

В целях увеличения мощностей переработки обоих сахарных заводов проводится их поэтапная модернизация.

В частности, мощность Коксуского сахарного завода возрастет с 250 до 500 тыс. тонн в год, срок завершения – 2027 год. Объем привлекаемых инвестиций составил 29 млрд тенге.

- Первый этап модернизации по продуктовому цеху закончили. Сейчас осуществляется второй этап, в скором времени планируем завершить. На данном этапе принимаем по 2 тыс. тонн ежедневно, начали с ранних сортов. Дальше будем увеличивать ежедневный прием. Завод готовится, на днях будем запускать переработку. Благодаря установке нового оборудования сможем увеличить объем переработки уже до 3 тыс. тонн в сутки, в дальнейшем, после завершения модернизации, уже будет 5 тыс. тонн. В целом модернизация предприятия обеспечит увеличение объемов переработки, сроки хранения свеклы на кагатном поле уменьшатся, а значит повысится и качество получаемого сахара, - сообщил директор Коксуского сахарного завода Алтынбек Абатов.

Всего в работе предприятия сейчас задействовано 400 человек, с началом запуска переработки количество сотрудников увеличится.

Одними из первых на переработку урожай на Коксуский сахарный завод привезли сотрудники крестьянского хозяйства «Кыдырали» Жарлыозекского сельского округа:

- Занимаюсь доставкой сахарной свеклы на завод. Со стороны завода по приему никаких сложностей нет. В день по 3-4 рейса делаем. Вчера приехал, на сегодня по очереди я пятый. Очередь двигается быстро, поэтому сегодня урожай сдам на завод. В последние годы урожайность хорошая была, но в этом году еще лучше, - поделился мнением водитель КХ Асет Шенгельбаев.

Не менее активны и аграрии, которые привезли сладкий корнеплод на переработку на Аксуский сахарный завод.

- Уборку сахарной свеклы на полях нашего хозяйства начали 23 сентября. Сегодня начали сдавать уже сырье на переработку на завод. В этом году сахарной свеклой засадили 15 гектаров, с одного гектара получаем по 50 центнеров, урожай хороший, - сказал руководитель крестьянского хозяйства «Дархан» Нуржума Тилеулиулы.

Стоит отметить, с этого года инвестором проводится модернизация и Аксуского сахарного завода с целью увеличения производственной мощности с 350 тыс. тонн до 600 тыс. тонн, срок завершения проекта общей стоимостью 25 млрд тенге инвестиционных средств – 2028 год.

Всего в области Жетісу в этом году сахарной свеклой засеяно 13,5 тыс. гектаров, что на 1,3 тыс. гектаров больше прошлогоднего показателя.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографы: Жумабай Мусабеков, Канат Умиралинов