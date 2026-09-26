Дорожная инфраструктура: в этом году в Талдыкоргане средний ремонт проведен на 13 улицах

В области Жетісу продолжается системная работа по развитию и обновлению дорожной инфраструктуры. В этом году ремонтные работы ведутся на дорогах 38 населенных пунктов региона, в том числе на 13 основных улицах Талдыкоргана, на 11 из которых работы уже завершены. В рамках рабочего объезда аким области Бейбит Исабаев ознакомился с ходом ремонта ряда участков дорог областного центра и оценил качество выполняемых работ, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Сначала глава региона посетил участок дороги по улице Абылай хана, в частности, участок дороги по направлению Талдыкорган – Текели, где ведется ремонт. По словам главного инженера подрядной организации Николая Юдина, средний ремонт охватывает 5 км, из которых на 3,8 км работы уже завершены, а оставшиеся 1,2 км запланировано отремонтировать в следующем году. Ознакомившись с ходом работ на переходящем объекте, Бейбит Исабаев поручил подрядной организации обеспечить надлежащее качество выполняемых работ и соблюдение установленных сроков их завершения.

Затем глава области ознакомился с ходом ремонтных работ на участке республиканской автомобильной дороги «Алматы – Усть-Каменогорск», проходящем в обход города Талдыкорган. Строительные работы охватывают 29 километров трассы, начиная с 259 км. По словам директора областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Жасулана Калтаева, готовность объекта в настоящее время достигла 85 процентов.

– Основные строительно-монтажные работы близки к завершению. Теперь осталось уложить асфальт на шести километрах, после чего продолжим работы по благоустройству. Работы будем вести до наступления холодов. Проект является переходящим на следующий год. Кроме того, содержание этой дороги в зимний период входит в обязанности нашей организации, – сказал Ж. Калтаев.

Проектом, помимо обновления дорожного покрытия, предусмотрена установка около 500 опор освещения, благоустройство и нанесение дорожной разметки термопластиком. Руководитель филиала отметил, что на трехкилометровом участке дороги, в пределах 284-287 км, появились неровности дорожного покрытия. По его словам, для устранения выявленных недостатков будут приняты меры, в том числе фрезерование асфальта и укладка нового покрытия. После завершения основных работ дорожная техника будет направлена на выявленный участок протяженностью три километра, где будут проведены соответствующие работы.

В ходе рабочего объезда Бейбит Исабаев также посетил дорожную развязку возле рынка «АКЛ». Строительство этой дороги на 259-м километре автодороги «Алматы – Усть-Каменогорск» было начато после обращения к главе региона жителей жилых массивов «Береке» и «Ынтымак». Напомним, ранее для того, чтобы попасть в город, жителям приходилось ехать в объезд примерно три километра. Новая дорога протяженностью 300 метров позволит напрямую выезжать в город и максимально сократит путь. Основные работы по дорожному покрытию и инженерным сетям завершены. Готовность объекта составляет примерно 80%. Теперь предстоит установить светофоры и дорожные знаки.

Далее Бейбит Исабаев посетил Юго-Западный жилой массив, где ознакомился с ходом реализации первого этапа строительства дорог в строящихся микрорайонах №11 и №12. Аким города Ернат Базил доложил главе региона о принимаемых в этом направлении мерах, на схеме показав направления, по которым пройдут новые дороги. Одна из предусмотренных дорог соединит жилой массив с улицей Алдабергенова, по ней будет осуществляться проезд к пожарному депо и к новой газовой котельной.

– Это новый жилой массив. Здесь строится котельная, также работает пожарное депо. В связи с этим необходимо обеспечить подъезд к данным важным объектам, поэтому будет построена дорога до улицы Алдабергенова, – подчеркнул Бейбит Исабаев.

В целом на первом этапе проекта в данном жилом массиве планируется построить три километра дорог. Участок дороги к котельной и пожарному депо планируется подготовить до 20 октября. Строительные работы продолжатся и в следующем году.

Говоря о реализации проектов по ремонту городских дорог, аким области отметил:

– На капитальный и средний ремонт центральных улиц Талдыкоргана из бюджета выделены значительные средства. Сейчас работы ведутся на улице Абылай хана. После этого останется завершить ремонтные работы на улице Абая. Таким образом, мы завершим запланированные работы на 13 основных улицах областного центра. Тем самым обновим ряд дорог, которые не ремонтировались около пятнадцати лет, – резюмировал он.

По словам главы региона, большая часть работ выполнена. В прошлом году была приведена в порядок улица Кабанбай батыра. В этом году также планируется завершить ремонт поперечных улиц на участке от улицы Ескельды би до улицы Гагарина.

– На следующий год запланирован ремонт дороги от въездной арки до кольца в районе Центрального бассейна, а также участка дороги проспекта Назарбаева – от кольца до Центрального парка. Также будет отремонтирована улица Каблиса жырау. В течение этих трех лет – в прошлом году, в этом и следующем году – приведем в порядок основные магистрали Талдыкоргана, а также еще восемь-девять второстепенных улиц. Завершим оставшиеся небольшие участки и тем самым полностью решим вопрос ремонта дорог областного центра. После этого перейдем к ремонту дорог на окраинах города, – подытожил объезд Бейбит Исабаев.

В целом в этом году в 38 населенных пунктах области Жетісу ремонтом охвачено около 230 улиц.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Дмитрий Ерофеев