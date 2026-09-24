Работы по модернизации магистральных тепловых сетей, осуществляемые в рамках Национального проекта в городе Талдыкорган – административном центре области Жетісу, – близки к завершению. С ходом реализации крупных инфраструктурных проектов, а также мерами по благоустройству города ознакомился сегодня аким области Бейбит Исабаев, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Глава региона в первую очередь ознакомился с ходом работ по реконструкции тепловой сети Д400/350/250 мм вдоль улицы Биржан сал. По словам представителя подрядной организации, здесь завершены работы по модернизации сетей на протяжении 1 километра 970 метров, оставшиеся 30 метров планируется завершить в течение двух дней. В настоящее время задействовано 48 человек и 18 единиц техники. Аким области поручил руководству подрядной организации в короткие сроки выполнить последующие работы по укладке асфальта и благоустройству, полностью завершив реализацию проекта в первых числах октября.

Затем Бейбит Исабаев проинспектировал ход работ по реконструкции магистральной тепловой сети по улице Жансугурова, являющейся основной тепловой артерией города. Отметим, что через эти сети обеспечивается теплоснабжение 80 процентов города. Протяженность составляет 3,5 километра, диаметр тепловых труб – 700 миллиметров. Строительные работы начались в мае этого года. В соответствии с проектом тепловые сети полностью модернизированы на участке улицы Жансугурова – от улицы Гагарина до улицы Каратал. В настоящее время ведутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия. В результате реализации данного проекта будут созданы все условия для надежного обеспечения жителей города теплом в зимний период.

Глава региона подчеркнул, что строительные работы должны быть полностью завершены в установленные сроки, то есть до начала отопительного сезона.

В продолжение рабочего визита Бейбит Исабаев побеседовал с жителями многоквартирных домов на улице Биржан сал, дворы которых были благоустроены. Жители высказали свое мнение относительно положительных изменений в городе.

- В этом году обновили дорогу на нашей улице, и мы очень рады. Улучшили внешний вид фасадов старых домов, и теперь они выглядят не хуже новых. Еще наши дворы благоустроили. Теперь у нас только одно пожелание – чтобы молодежь не рисовала и не писала на стенах, как это было на старых зданиях, и не портила внешний вид домов, дворов и всей прилегающей территории, - сказала жительница Виктория Мурадова.

Аким области отметил, что основной целью реализуемой по инициативе Президента программы «Таза Қазақстан» является прежде всего модернизация сознания человека, формирование экологической культуры в обществе. При этом он подчеркнул, что работа по воспитанию подрастающего поколения должна быть делом не только акимата и школы, но прежде всего каждой семьи и каждого жителя.

- За последние три года мы значительно увеличили бюджет города Талдыкорган. В результате осуществляем масштабное строительство и работы по благоустройству. К примеру, на домах, в которых вы проживаете на улице Биржан сал, обновлены фасады, отремонтирована кровля, благоустроены дворы, на самой улице уложен новый асфальт. При этом необходимо научиться бережно относиться к созданным для комфортной жизни условиям. Мы должны воспитывать детей и молодежь в духе ответственного отношения к окружающей среде и общему имуществу. Это должно быть обязанностью объединений собственников жилья, родительских комитетов, жителей дворов, в целом всех граждан, - сказал Б. Исабаев.

Всего в этом году в Талдыкоргане планируется отремонтировать фасады 24 многоквартирных жилых домов, в пяти из них работы уже завершены, в остальных ведутся работы по установке металлического каркаса и фиброцементных панелей, завершить работы планируется до конца сентября. А из запланированных 33 многоквартирных жилых домов работы по ремонту крыш завершены в 22 домах. В остальных домах работы планируется закончить до 15 октября.

Кроме того, в этот день глава региона ознакомился с ходом благоустройства территории возле нового учебного корпуса на 300 мест специализированного лицея-интерната «Білім-Инновация» для одаренных детей. Напомним, ввести объект планируется во второй четверти.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Дмитрий Ерофеев