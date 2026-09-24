В области Жетісу началась уборка сахарной свеклы, которой в этом году засеяно 13,5 тыс. гектаров, что на 1,3 тыс. гектаров больше прошлогоднего показателя. По прогнозам, аграрии региона планируют собрать порядка 585 тыс. тонн сладкого корнеплода, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

По данным областного управления сельского хозяйства, к уборочной кампании уже приступили хозяйства Аксуского, Сарканского, Ескельдинского, Коксуского, Каратальского и Кербулакского районов. Всего в уборке задействуют 115 свеклоуборочных комбайнов и 52 ботвоуборочные машины. Имеющиеся технические мощности позволяют убирать до 700 гектаров в сутки.

Одним из хозяйств, приступивших к уборке, стало КХ «Қыдырәлі» в Коксуском районе. Из 327 гектаров сельхозугодий здесь 160 гектаров занимают посевы сахарной свеклы. Кроме того, хозяйство выращивает кукурузу на зерно и силос, овощи и люцерну.

В этом сезоне свекловоды сделали ставку на раннеспелый сорт «Авантаж». По предварительной оценке, урожайность достигает 700 центнеров с гектара.

«Сегодня вышли на уборку. Урожай хороший, рассчитываем получить примерно по 650–700 центнеров с гектара. С поливной водой проблем у нас не было, растения развивались хорошо. Теперь главное – благополучно убрать выращенное и сдать его на переработку», — говорит руководитель КХ «Қыдырәлі» Ерлан Шенгелбаев.

Хозяйство занимается выращиванием сахарной свеклы около 15 лет. По словам фермера, культура остается одним из наиболее привлекательных направлений растениеводства.

«Свекла для нас – одна из самых прибыльных культур, поэтому и занимаемся ею. Государство оказывает поддержку: есть субсидирование, в том числе по удобрениям и препаратам. Мы успешно выращиваем сахарную свеклу уже около 15 лет», - отметил аграрий.

КХ «Қыдырәлі» располагает собственной сельскохозяйственной техникой: пятью тракторами МТЗ, тремя зерноуборочными и одним свеклоуборочным комбайном, четырьмя КамАЗами, а также сеялками и другими необходимыми агрегатами. По словам агрария, последние два года техника приобретается в лизинг, что тоже является хорошей поддержкой.

В целом в этом году в Коксуском районе 185 крестьянских хозяйств засеяли сахарной свеклой 2,9 тыс. гектаров, что на тысячу гектаров больше прошлогоднего показателя. Ожидаемый валовой сбор составляет порядка 130 тыс. тонн. Для проведения уборочной кампании в районе подготовлены 27 свеклоуборочных комбайнов, 10 ботвоудалителей и 70–80 единиц грузового автотранспорта.

«Те хозяйства, у которых есть собственная уборочная техника, помогают тем, у кого ее нет. Кроме того, помощь оказывают два сельскохозяйственных заготовительных центра. Рабочих рук хватает, поэтому рассчитываем справиться своими силами», - пояснил заместитель акима Коксуского района Ержан Шалкыбеков.

Особое внимание уделено и организации сдачи урожая на переработку. Прием сахарной свеклы двумя сахарными заводами – Аксуским и Коксуским –согласно утвержденному графику начнется 25 сентября. Такой порядок позволит распределить поток поступающей продукции и снизить риск образования очередей при сдаче сахарной свеклы на переработку.

«По каждому крестьянскому хозяйству составлен график исходя из гектаров и объемов продукции. Согласно этому графику и будет осуществляться сдача. Сначала завод принимает раннеспелый сорт «Авантаж». На Коксуский сахарный завод урожай привозят хозяйства нашего района, Кербулакского, Ескельдинского, Каратальского районов и Талдыкорган. Приемку продукции планируется наращивать поэтапно: на первоначальном этапе – порядка 2 тыс. тонн в сутки, затем около 3 тыс. тонн, а после выхода предприятия на необходимые мощности – до 3,5–4 тыс. тонн в день», - отметил Е. Шалкыбеков.

После модернизации и увеличения производственных мощностей Коксуский сахарный завод планирует принять в нынешнем сезоне 374 тыс. тонн сахарной свеклы. Для сравнения, в прошлом году объем приемки составлял порядка 250 тыс. тонн.

В целом в нынешнем сезоне в области Жетісу увеличились как площади посевов сахарной свеклы, так и ожидаемый объем урожая. При достижении прогнозных показателей аграрии региона соберут на более 86 тыс. тонн больше, чем в прошлом году.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Канат Умиралинов