В области Жетісу с начала года детям оказано более 60 тысяч реабилитационных услуг. Работа по развитию системы реабилитационной помощи в регионе продолжается: недавно в Талдыкоргане введен третий в регионе центр «Қамқорлық» для детей от 3 до 18 лет, где юные пациенты смогут получать медицинскую и реабилитационную помощь по четырем направлениям: нейрохирургия, неврология, кардиология и травматология. Проектная мощность учреждения составляет до 600 пациентов в год, – сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Проект реализован при поддержке общественного фонда «Қазақстан халқына», который обеспечил центр самым современным оборудованием. Центр открыт на базе областной многопрофильной детской больницы.

- Центр открылся четвертого сентября этого года. Дети могут находится здесь круглосуточно. Многие вместе с родителями. Прибывают сюда маленькие пациенты по направлению от медицинской организации по порталу. В основном это дети после перенесенного острого периода – проведенной операции на мозге, сердце, по линии травм и другое, а также имеющие хронические заболевания. В общей сложности один и тот же маленький пациент может побывать здесь до трех раз в течение года. Реабилитационная помощь оказывается детям со всей области на основе мультидисциплинарного подхода, при котором специалисты разных профилей совместно определяют программу восстановления каждого пациента, - отметил заведующим отделением, врач-реаниматолог Алишер Касымов.

В штате центра работают 20 медицинских специалистов, среди которых реабилитолог, невропатолог, логопед, дефектолог, психолог, массажисты и другие узкие специалисты.

Для восстановления двигательных и других навыков детей в центре установлено современное медицинское и реабилитационное оборудование. Здесь имеются тренажеры для восстановления двигательной активности, физиотерапевтическое и высокотехнологичное реабилитационное оборудование, сенсорные и интерактивные комнаты, солевая и шунгитовая шахты, аппарат для иппотерапии, музыкальный аппарат и другие комплексы. Минимальное время, которое проводит в центре маленький пациент, равняется 14 дням.

Среди пациентов центра – маленькая Торгын Амангелды из города Ушарал Алакольского района. Девочке 1 год и 10 месяцев. Она проходит реабилитацию после ожога ноги, площадь поражения составила 19 процентов. Вместе с дочерью в центре находится ее мама Аяулым Толегенкызы. Это уже второй курс реабилитации девочки.

«Спасибо всем большое! Здесь отличное питание, заботливые врачи и медсестры. У нас все хорошо, мы постепенно идем на поправку!» – отметила А.Толегенкызы.

Таким образом, работа центра направлена на обеспечение доступной и комплексной реабилитационной помощи детям региона и создание условий для их восстановления и возвращения к полноценной жизни.

Важно также отметить, что центры «Қамқорлық» действует в регионе на базе областного перинатального центра в Талдыкоргане и в Сарканском районе, для детей в возрасте от 0 до 5 лет и от 3 до 18 лет соответственно. В данных центрах за 8 месяцев реабилитацию прошли 246 детей. Также при специализированном Доме ребенка функционирует центр раннего вмешательства «Ақ қанат» для детей в возрасте от 0 до 4 лет, где с начала года реабилитацию прошли 36 детей.

Всего в области Жетісу с начала года детят оказано 60 601 реабилитационная услуга.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Жумабай Мусабеков