Горы, природа и активный отдых: в области Жетісу открылся третий экопарк

В области Жетісу открыли последний из трех запланированных к вводу в этом году экопарков, созданных в рамках исполнения поручения Президента страны и реализации общенациональной программы «Таза Қазақстан». Новый экопарк «Серкесай» в городе Текели призван объединить отдых на природе, активный образ жизни и способствует развитию туризма в регионе, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

В мероприятии приняли участие жители и гости Текели, представители местного бизнеса, мастера национального ремесла, спортсмены, представители сферы туризма и просто любители активного отдыха на природе.

От имени главы региона присутствующих поздравил заместитель акима области Марлен Кольбаев:

- В рамках исполнения поручения Президента страны в области Жетісу открыто три экопарка: «Койтас» – в Сарканском районе, «Тасбақа» – в городе Талдыкорган и «Серкесай» – в городе Текели. При поддержке акима области все три экопарка обеспечены необходимой инфраструктурой для комфортного отдыха. Работа по их развитию будет продолжена. В парке «Серкесай» планируется поэтапно создать места для самостоятельного отдыха, установить освещение, видеокамеры, провести интернет. Чтобы каждый желающий мог здесь комфортно и с радостью отдохнуть. Но вместе с тем важно помнить: чистота и сохранность экопарка зависят от каждого из нас. Не оставляйте мусор после отдыха, бережно относитесь к деревьям и другим объектам природы. Давайте сохраним эти места такими же красивыми для наших детей и будущих поколений, - отметил он.

Программа открытия была построена вокруг нескольких тематических направлений.

Одной из центральных площадок стала выставка «Табиғаттан туған өнер», где была представлена продукция местных товаропроизводителей, мастеров и ремесленников. Посетители смогли познакомиться с продуктами пчеловодства, натуральной косметической продукцией на основе трав и масел, национальными ювелирными украшениями, а также попробовать знаменитые текелийские пряники. Особое внимание привлекла выставка, посвященная национальному этнокультурному наследию – искусству беркутчи, выращиванию тазы, а также изготовлению изделий и предметов национального промысла.

Творческую часть программы составила выставка «Өнер әлемі» и музыкальная площадка с участием местного детского творческого центра. Гости смогли увидеть работы юных художников и музыкальные выступления на домбре, кобызе и жетигене.

Туристическое направление представил Текелийский профессиональный колледж. В рамках выставки «Туристік қоржын» посетителям продемонстрировали туристическое снаряжение и необходимые для путешествий принадлежности. Туристический центр провёл показательные выступления по туристическому многоборью и скалолазанию. Завершилась программа награждением участников соревнований по скандинавской ходьбе.

К открытию был полностью завершён первый этап благоустройства экопарка «Серкесай». На территории обустроена автомобильная парковка, установлены пять навесов для отдыха. Кроме того, установлены 10 отдельных скамеек, 10 скамеек внутри навесов и пять столов. Изготовлены и установлены две малые архитектурные формы «Таутеке». Полностью оборудован санитарный узел. Кроме того, на высоте 1700 метров над уровнем моря размещена смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид на горы.

Все предусмотренные на данном этапе работы выполнены в полном объёме. Таким образом, благоустроенная территория стала новой площадкой для отдыха жителей и гостей Текели, проведения спортивных, культурных и туристических мероприятий.

Свои мнения выразили гости и участники мероприятия. Среди них жительница города Талдыкорган Анна Хохарина:

- Сегодня мы посетили открытие экопарка «Серкесай». Приехала я вместе со своим маленьким сыном, он в «кенгуренке» вместе со мной поднялся до самого плато. Приезжаю в Текели и часто здесь гуляю. Теперь тропу облагородили, разместили беседки, лавочки, это радует. Сейчас наступила красивая осенняя пора, поэтому все, кто посетил это мероприятие, большие молодцы, что не остались дома. Приходите в горы, - отметила она.

- Я гость этого города, приехал из Алматы. Цель нашего приезда в Текели – полетать на параплане. И вот узнали, что открывается экопарк, и решили посетить. Такая погода хорошая, место такое прекрасное, раньше здесь бывал, но мне с каждым разом все больше нравится. Как побудешь здесь, получаешь заряд энергии, еще так все аккуратно благоустроили, - сказал житель города Алматы Балтабай Саусаков.

Впечатлениями поделились и местные жительницы:

- Очень рады, что у нас создали экопарк. Поднялись на самый вверх, надышались свежим воздухом, легкие открылись прям. Все здесь очень красиво получилось. Теперь важно, чтобы все относились бережно к созданным условиям, мусор не бросали, убирали за собой. Ведь все здесь для блага каждого.

- Поздравляю с открытием экопарка. Активно отдыхать на природе, гулять на свежем воздухе полезно, здоровье укрепляется. Здесь и нам текелийцам теперь удобно отдыхать, и гостям города будет интересно.

Таким образом, открытие экопарка «Серкесай» стало очередным шагом в развитии туризма и туристической инфраструктуры региона.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Дмитрий Ерофеев