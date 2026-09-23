«Национальный фонд – детям»: что это и как получить выплату?

Глава государства в своем Послании в 2022 году озвучил идею о создании программы справедливого распределения национального богатства, одним из направлений реализации которой является программа «Национальный фонд – детям». В рамках этого проекта гражданам Казахстана с рождения до совершеннолетия ежегодно начиная с 2024 года начисляются средства за счет 50% от усредненного инвестиционного дохода Национального Фонда.

В рамках этой инициативы детям до 18 лет ежегодно будет начисляться 50 процентов от инвестиционного дохода Национального фонда Казахстана.

В 2026 году каждому ребенку начислено по 130,71 долларов США.

У детей, которые участвуют в программе уже три года, общая сумма накоплений с учетом полученного инвестиционного дохода составила 370,56 долларов США.

Согласно информации ЕНПФ, по состоянию на 1 сентября 2026 года выплаты целевых накоплений на улучшение жилищных условий и оплату образования составили 76 142,45 тыс.$. (365 967 получателей), в том числе:

- на улучшение жилищных условий - 50 433,4 тыс.$

(241 284 получателя);

- на образование - 25 709,05 тыс$. (124 683 получателя).

Когда можно воспользоваться этими средствами?

По достижении 18 лет накопления будут перечислены на индивидуальные счета в ЕНПФ, и молодые люди вправе использовать их на:

-улучшение жилищных условий только в Республике Казахстан.

-оплату образования (как в Республике Казахстан, так и за рубежом).

Накопленную сумму со счета в ЕНПФ можно будет перевести на выбранную цель через уполномоченных операторов – Отбасы банк и Народный банк.

Информацию о факте участия ребенка в программе можно проверить на сайте kids.enpf.kz по ИИН ребенка, в личном кабинете на портале egov.kz, в приложениях Halyk и Kaspi.kz.

Если целевые накопления не были востребованы в течение 10 лет после достижения совершеннолетия ребенком, они поступают на его индивидуальный пенсионный счет.

Начисления прекращаются:

-в случае смерти

-при вступлении в законную силу решения суда об объявлении умершим участника проекта

-в случае утраты гражданства

В случае смерти за получением целевых накоплений в ЕНПФ могут обратиться наследники в установленном законом порядке.

Использование средств Нацфонда для поддержки молодого поколения казахстанцев – это стратегическое решение, направленное на устойчивое развитие страны.

Программа «Национальный фонд – детям» – это инвестиции в будущее нашей страны!

Источник: официальный интернет-ресурс Министерства финансов РК

«Национальный фонд – детям»: что это и как получить выплату?