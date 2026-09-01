В Жетісу ввели четыре школы к новому учебному году: две новые, еще две – после капремонта

Сегодня, 1 сентября – в День знаний, в области Жетісу открылись две новые школы, еще две школы введены в эксплуатацию после капитального ремонта. В торжественном открытии одного из новых образовательных учреждений – школы в селе Рудничный города Текели принял участие аким области Бейбит Исабаев. Отметим, что год назад глава региона и Генеральный прокурор Берик Асылов заложили «капсулу времени» на месте строительства этой школы, построенной за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования, – сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Поздравив сельчан с открытием нового объекта, глава региона отметил, что развитие человеческого капитала и поддержка сферы образования являются основными приоритетами государственной политики:

– Инициатива Президента по формированию читающей нации прежде всего начинается с воспитания образованного поколения, стремящегося к знаниям и науке, обладающего высокой общественной культурой и развитым интеллектом. В этой связи для создания благоприятных условий для получения молодежью качественного образования поэтапно проводится модернизация школ. В частности, с момента образования области построено 24 новых образовательных объекта, 27 объектов прошли капитальный ремонт. Мы и дальше будем продолжать работу в этом направлении, – сказал Бейбит Исабаев.

Затем выступил прокурор области Бауыржан Жумаханов:

- Глава государства поставил конкретные задачи по использованию возвращенных активов в интересах страны. Работа по их реализации проводится под контролем Генеральной прокуратуры. Сегодня мы видим конкретные результаты этой работы, Возведение таких социально значимых объектов – результат работы, направленной на благо страны. Это большие возможности для обеспечения наших детей качественным образованием, – отметил он.

После передачи символического ключа директору школы состоялась церемония перерезания ленты. Затем собравшиеся и гости осмотрели новое здание школы.

По словам директора школы Асель Жаксибаевой, образовательное учреждение рассчитано на 200 мест, кроме того, здесь имеется мини-центр на 30 мест. В школе предусмотрены столовая, актовый зал, кабинеты физики, химии, биологии, кабинет цифрового формата с мультимедийным оборудованием, мастерские.

В текущем учебном году в школе будут обучаться 145 учащихся, работают 38 педагогов. Одна из них молодой специалист, учитель казахского языка и литературы Балнур Отарбай:

- Я окончила университет имени Шакарима в городе Семее и начинаю свой трудовой путь в этой новой школе. Для меня это большая радость. Буду преподавать казахский язык и литературу, а также являюсь классным руководителем 7-го класса. Приложу все усилия, чтобы повысить интерес учащихся к знаниям, дать им качественное образование и внести свой вклад в развитие школы, - сказала она.

Своими впечатлениями по поводу открытия новой школы поделились родители и учащиеся.

- В нашей семье пятеро детей. Старшая дочь окончила эту школу на «Алтын белгі», когда она располагалась в старом здании, а сейчас уже обучается в вузе по специальности «Учитель физики». А четверо моих детей пришли уже в новую школу. В прежнем здании зимой было холодно, детям приходилось сидеть на уроках в верхней одежде. Новая школа современная, здесь есть всё необходимое оборудование для обучения. Благодарю всех, кто внес свой вклад в реализацию этого доброго дела, - сказала многодетная мать Айнур Жакия.

- Я очень люблю заниматься робототехникой. В прежней школе такой возможности не было. А сейчас в новом здании есть специальный кабинет робототехники. Здесь мы будем заниматься в группах и учиться создавать различных роботов. Думаю, это поможет нам уже со школьной скамьи освоить важнейшие азы IT-сферы, - рассказал ученик 10-го класса Мирас Нуршатулы.

В целом в новом учебном году в регионе введены в эксплуатацию две новые школы – школа № 7 в селе Рудничный города Текели и средняя школа в селе Суптай Панфиловского района, а также еще две школы, прошедшие капитальный ремонт, – школа имени Мусабека в селе Бозтоган Коксуского района и школа имени Сакена Сейфуллина в селе Елтай Ескельдинского района.

Благодаря проведенной с момента образования области работе уровень обновления социальных объектов составил 55,8%. Кроме того, если в 2022 году в регионе насчитывалось 75 приспособленных школ, то сейчас их количество снизилось до 37.

Напомним, за счет средств возвращенных активов в области Жетісу строятся 29 объектов. Среди них – 4 школы, включая сданную в эксплуатацию школу в с.Рудничный, а также объекты здравоохранения и водного хозяйства.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографы: Дмитрий Ерофеев, Канат Умиралинов, также фотографии предоставлены акиматами Панфиловского и Коксуского районов