День труда в Жетісу: чествовали профессионалов и трудовые династии

В области Жетісу состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню труда, главными героями которого стали люди разных профессий – строители, аграрии, врачи, педагоги, специалисты жилищно-коммунального хозяйства, ветеринары, спортсмены, социальные работники, журналисты и представители других сфер. Их объединяет многолетний трудовой опыт, ответственность и преданность своему делу. Особое внимание в ходе мероприятия было уделено профессионалам с многолетним стажем и трудовым династиям, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

От имени главы региона собравшихся поздравил заместитель акима области Марлен Кольбаев.

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечал: «Необходимо, чтобы люди, добившиеся успеха честным, усердным трудом, всегда пользовались уважением и почетом. Это полностью согласуется с нашим принципом «Ответственный гражданин – Честный труд – Заслуженный успех». Жетісу – регион с большим потенциалом, развитой промышленностью и динамично развивающимся сельским хозяйством. И сегодня мы вместе чествуем тех, кто своим ежедневным трудом вносит вклад в развитие области, - отметил он, перейдя к церемонии награждения.

В рамках мероприятия были награждены профессионалы с многолетним стажем, трудящиеся в разных сферах экономики от 20 до порядка 50 лет, включая сельское хозяйство, ветеринарию, строительство, ЖКХ, социальную сферу и спорт, сферы гражданской защиты и общественной безопасности и другие отрасли.

Отдельно были отмечены победители регионального конкурса «Еңбек жолы». В номинации «Үздік еңбек әулеті» награды удостоена семья Кожахметовых, несколько поколений которой связали свою жизнь с развитием спорта. В номинации «Жұмыс істейтін жастардың үздік тәлімгері» отмечена учитель начальных классов Елтайской средней школы Гульмайра Кыдырбаева имеющая 24-летний опыт работы и воспитавшая более 100 учеников. В номинации «Өндірістің үздік жас маманы» победителем стал ведущий инженер, проектировщик Текелийского горно-перерабатывающего комплекса Мерей Дубеков.

В этот день особые слова благодарности прозвучали в адрес ветеранов труда. Также ряд специалистов были награждены нагрудными знаками «Еңбек адамы», Благодарственными письмами партии «Әділет».

В завершение мероприятия ветераны труда поздравили коллег и молодое поколение специалистов, после чего была организована праздничная концертная программа.

Своими впечатлениями поделились и награжденные. Среди них семья Кожахметовых, победившая в номинации «Үздік еңбек әулеті» и на протяжении многих лет вносящая вклад в развитие спорта.

- В сфере я тружусь уже 41 год, являюсь тренером высшей категории, международный судья, заслуженный тренер Республики Казахстан по самбо. Моя супруга Кульнар в спорте уже 39 лет, КМС по легкой атлетике. Мои дочери Айман и Шолпан – участницы Олимпийских игр в Лондоне и Токио, мастера спорта международного класса, чемпионы Азии. Чтобы добиться успеха в любой сфере, нужны усидчивость, терпение, при этом каждое дело нужно осваивать до конца, - считает глава семьи Болат Кожахметов.

Мнением поделился и глава крестьянского хозяйства Сундетбай Есжанов, который в сфере сельского хозяйства трудится уже 45 лет:

- Когда я начинал, у меня было всего три коровы, а сейчас две отары овец, 50-60 голов КРС. Нужно всегда много трудиться, мне сейчас уже почти 70, но я продолжаю работать, день и ночь ухаживаю за поголовьем. Если трудиться, то всегда будет результат, а без честного труда благополучия не достичь.

Такого же мнения придерживается молодой специалист Мерей Дубеков, четвертый год работающий проектировщиком на производстве «Текелийский горно-перерабатывающий комплекс».

- Конечно очень приятно, что мой труд, наряду с ветеранами труда, высоко оценили. Считаю, что честный труд, профессионализм, ответственность и преемственность поколений формируют основу дальнейшего социально-экономического развития Жетісу, - отметил он.

Таким образом, торжественное мероприятие в честь Дня труда стало прекрасным поводом еще раз показать: за развитием каждого предприятия, учреждения, отрасли и региона стоят конкретные люди и их ежедневный, честный и благородный труд.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Дмитрий Ерофеев