В области Жетісу усиливаются меры по обеспечению безопасности дорожного движения

В области Жетісу продолжается комплексная работа по повышению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах республиканского и местного значения. Особое внимание уделяется обустройству аварийно-опасных участков и профилактике дорожно-транспортных происшествий, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

Для усиления контроля за соблюдением правил дорожного движения на дорогах региона установлено 159 аппаратно-программных комплексов, оснащенных 504 камерами.

Дополнительные меры принимаются непосредственно на участках, где сохраняется повышенный риск ДТП. В частности, в текущем году установлено 150 катафотов, более 2 тысяч дорожных знаков, 40 светящихся знаков, 500 световозвращающих элементов, 125 искусственных неровностей и 13 км металлических барьеров. Также устанавливаются остановочные комплексы, цифровые проекции, информационные билборды.

Отдельное внимание уделяется дорожной разметке. В этом году нанесено 1,8 тыс. км дорожной разметки и 1,5 тыс. погонных метров шумовых полос, которые помогают водителям своевременно снижать скорость и соблюдать безопасный режим движения.

Для дополнительного контроля скоростного режима на 16 служебных автомобилях Департамента полиции области установлены скоростемеры, подключенные к системе автоматической регистрации «Ekin Patrol».

Одновременно укрепляется материально-техническая база для проведения аварийно-спасательных работ. Приобретены 4 специальные единицы техники, в том числе эвакуатор и специальная машина, оснащенная аварийно-спасательным оборудованием.

Параллельно в регионе продолжаются строительство и ремонт автомобильных дорог. В текущем году работы охватывают 159 км республиканских дорог и 377 км дорог местного значения, в том числе 150 км областных и 227 км районных дорог.

Кроме того, на регулярной основе проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение нарушений правил дорожного движения и снижение количества ДТП.

Таким образом, комплекс принимаемых в регионе мер направлен на создание более безопасных условий для всех участников дорожного движения.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотографы: Жеңіс Ысқабай, Дмитрий Ерофеев, также фотографии предоставлены Департаментом полиции области Жетісу