В Каратальском районе области Жетісу реализуется ряд социально значимых проектов. В частности, это объекты в сферах образования, спорта, транспортного сообщения и благоустройства. Аким области Бейбит Исабаев посетил район с рабочей поездкой, чтобы ознакомиться с ходом их строительства, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

В районном центре городе Уштобе ведется строительство сразу двух спортивных объектов. Один из них – физкультурно-оздоровительный комплекс, расположенный рядом с центральным стадионом. Объект состоит из двух блоков, его общая площадь составляет 3300 квадратных метров. Планируется, что комплекс будет оснащен в соответствии с современными требованиями и позволит проводить спортивные секции по баскетболу, волейболу, бадминтону, гандболу и теннису, организовывать оздоровительные мероприятия, учебно-тренировочные занятия и соревнования различного уровня. Здесь также предусмотрены залы для бокса и борьбы. Таким образом, будут созданы необходимые условия для развития массового спорта, ведения населением здорового образа жизни и занятий спортом жителей всех возрастов.

По словам представителя подрядной организации Батимы Нуркеновой, на строительной площадке работают 33 человека. Техники и строительных материалов имеется в достаточном количестве. Согласно плану, строительство должно быть завершено в марте следующего года. Вместе с тем подрядная организация планирует сдать объект до конца текущего года.

Еще один спортивный объект в районном центре предназначен для занятий дзюдо. Основные строительные работы на объекте завершены, в настоящее время проводятся отделочные работы. Здесь будут два зала для борьбы с учетом возрастных особенностей детей, также предусмотрен тренажерный зал.

В ходе рабочей поездки Бейбит Исабаев также ознакомился со строительством новой школы на 600 учащихся в городе Уштобе. Строительство образовательного учреждения началось в июне, завершить его планируется в августе следующего года. Аким области подчеркнул необходимость уделять особое внимание качеству строительных работ на социальных объектах региона.

- Строительство таких социальных объектов, как школы, поликлиники и спортивные комплексы, – важные проекты, которым мы уделяем особое внимание. Прежде всего, они необходимы населению. Поэтому качество и соблюдение сроков строительства должны строго соблюдаться, - сказал Бейбит Исабаев.

Затем глава региона ознакомился с реконструкцией железнодорожного вокзала Уштобе. На сегодняшний день объект выполнен на 76%: завершены работы по сейсмическому усилению здания, модернизации перрона и подключению внешних инженерных сетей. В настоящее время близится к завершению обновление фасада вокзала, ведутся внутренние отделочные работы в зале ожидания. Представитель подрядной организации сообщил, что для завершения объекта до конца текущего месяца около 70 человек работают в две смены.

В завершение рабочей поездки аким области посетил центральный парк города Уштобе, где проводятся работы по благоустройству в рамках общенациональной акции «Таза Қазақстан».

На территории парка площадью 6 гектаров, помимо амфитеатра, игровых и спортивных площадок, зон отдыха, будет размещен этноаул, установлены малые архитектурные формы, а также автоматическая система полива. Этот объект также должен быть сдан в конце сентября.

Отметим, что с начала года в данном центральном парке высажено в общей сложности 1 200 саженцев деревьев, из них 750 сосен и 150 берез.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Дмитрий Ерофеев