В Жетісу близится к завершению ремонт автодороги «Талдыкорган – Уштобе»

В области Жетісу близится к завершению средний ремонт автомобильной дороги областного значения «Талдыкорган – Уштобе». Ход ремонтных работ на участке общей протяженностью 42 километра проинспектировал аким области Бейбит Исабаев, - сообщает пресс-служба акима области Жетісу.

В текущем году на участке дороги «Талдыкорган – Уштобе – Быжы – Мукры», между городами Талдыкорган и Уштобе, проводится полный средний ремонт. Работы ведутся на двух участках – с 7-го по 22-й и с 22-го по 49-й километр. На сегодняшний день работы завершены на 39 километрах из 42, на оставшихся трех километрах ведется укладка асфальта.

По словам представителей подрядной организации, в настоящее время на объекте задействовано более 50 единиц техники и около 90 рабочих. Укладка асфальта на оставшемся трехкилометровом участке будет завершена в ближайшие 3–4 дня. Согласно договору завершить проект планировалось в ноябре. Однако благодаря опережению графика ремонтные работы планируется завершить досрочно – уже в октябре.

Как сообщил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Галымжан Дарибаев, на ремонтируемом участке предусмотрена объездная дорога. Для предотвращения пылеобразования регулярно проводится полив. Кроме того, вдоль дороги устанавливаются четыре светофора, отремонтированы четыре остановки. Дорожная разметка нанесена термопластичным материалом, срок службы которого превышает один год, тогда как обычная разметка сохраняется около трех месяцев.

Бейбит Исабаев подчеркнул, что качество дорожных работ должно находиться на особом контроле ответственных организаций.

- Качественные дороги – важнейшая инфраструктура, необходимая населению и для развития региона в целом. Поэтому в последние годы мы уделяем приоритетное внимание ремонту всех основных дорог региона. Благодаря этому долю автомобильных дорог областного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, удалось довести до 97%. Это один из самых высоких показателей в республике, - сказал Бейбит Исабаев.

В свою очередь жители района положительно оценивают ремонт автодороги «Талдыкорган – Уштобе».

- Я живу в селе Абай. Работаю в Талдыкоргане и ежедневно езжу туда и обратно. Поэтому этой дорогой пользуюсь дважды в день. Раньше здесь было много ям и неровностей, что создавало неудобство как для водителей, так и пассажиров. Сейчас дорога ремонтируется, практически все работы завершены. Осталось немного потерпеть, и будем каждый день ежедневно ездить по качественной и удобной дороге, - сказал Ержан Ошанов.

Пресс-служба акима области Жетісу

Фотограф: Дмитрий Ерофеев